Luz Marina Favier (Directiva del Salto Automóvil Club)

Comienza el próximo fin de semana la temporada 2020 del Salto Automóvil Club, EL PUEBLO conversó con la directiva del SAC, Luz Marina Favier, quien nos contó más al respecto de esta primera fecha y de los nuevos pilotos que se suman a la categoría Turismo Pista SAC.

¿Comienza la temporada del SAC el fin de semana?

«El fin de semana del sábado 21 y del domingo 22 de marzo arrancamos el campeonato 2020 en el Polideportivo Ciudad de Mercedes».

¿Qué categorías estarán en pista?

«El campeonato comenzará únicamente con la categoría Turismo Pista SAC (TPS), dado que la Fórmula SAC no ha logrado convocar aún la cantidad de participantes necesaria, en tanto la categoría pick up continua en formación».

¿Cómo llega la TPS?

«Las expectativas son muy buenas ya que el TPS sigue sumando autos, ya tenemos 27 confirmados para la primera fecha y 3 más que llegarán para la segunda. Sin dudas una categoría con 30 autos es un verdadero logro en la situación del automovilismo actual».

«Será la categoría más numerosa del país. Pero además el crecimiento no ha sido solo en cantidad sino también en el desarrollo de los autos.

¿Habrá nuevos pilotos en pista este año?

«Sí, entre los debutantes estarán Federico Roig (de Salto), Jorge Vespa (de Mercedes), Fernando Vaz (de Rivera), Darío Fariña (de Montevideo), Guido (de Paysandú), Juan Pablo Fernández (de Durazno), Guggeri (de Salto).

JOSÉ LUIS TORIANI