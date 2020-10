Con Cristiano Ferreira Cesarino: cantautor y docente nacido en tierra fronteriza

Si bien Santana do Livramento es su ciudad natal, tiene raíces familiares uruguayas.

Cristiano Ferreira Cesarino (41) es Licenciado en Administración de Empresas, cantante, compositor y docente – fundador de la Oficina de Música que lleva su nombre. También es docente URCAMP – Universidade da Região da Campanha. Al DORSO Las diez últimas de la última viajó en forma virtual para conocer de primera mano su historia de vida, sentires y reflexiones que a continuación compartiremos con los lectores. Con apenas doce años de edad comenzó a formarse en la música y en 1995 surgieron sus primeras composiciones y a perfilarse como un destacado intérprete gaúcho. Lleva en su haber más de 200 canciones de su autoría.

Cesarino – desde su lugar de profesional y docente – entiende que la situación de pandemia ha traido consigo profundos cambios en todos los ámbitos de la vida y que el ser humano necesita activar su capacidad resiliente y estar preparado para profundos cambios.

¿Cómo vivió las primeras experiencias de sus presentaciones?

-”Mi experiencia con la música nativista fue dándose en mi vida naturalmente, pues tanto en Santana do Livramento como en Rivera existe una corriente muy fuerte de la música regional.

Siempre mantuve un contacto muy presente con los artistas… también con la música uruguaya. Lo tuve como profesor a Washington Pereira (integrante del dúo Turcatti – Pereira) y luego comencé a tocar con Luis Alberto Fontes, también uruguayo”.

¿Esa influencia influyó en su trabajo musical?

– “Ciertamente… pude tomar contacto con el trabajo de los músicos de Zitarrosa, siendo para mí una gran vertiente”.

Mi inspiré en Wilson Paim y Luis Cardozo… y otros grandes intérpretes de mi país. También de músicos latinoamericanos de la talla de Mercedes Sosa… en los boleros, Luis Miguel, el trío Los Panchos y muchas grandes personalidades de la música”.

Cuéntenos sobre la Oficina de Música Cristiano Cesarino…

-“La Oficina de Música nació a partir de una visión, buscando conciliar la formación musical, la educación y preparar jóvenes talentos para responder a las expectativas de un mercado bien definido

Surgió en 2009 con la base de un contexto pedagógico. No es una escuela propiamente dicha pero tampoco es un estudio, ni un escritorio de producción de artistas.

Es una oficina que surge de la práctica educacional, una especie de laboratorio, donde se desarrollan y potencian las habilidades.

Se pone énfasis el método tradicional de enseñanza de la música clásico teórico y en la práctica se evidencia la relevancia del conocimiento”.

¿Cómo se forma el alumnado que concurre a la Oficina de Música?

-”Ellos aprenden las habilidades musicales y valores humanos, de trabajo en equipo, de socialización… también de valorar las oportunidades que se dan en cada viaje, en cada presentación donde pueden tomar contacto con diferentes realidades, a sabiendas que esas experiencias también contribuyen a la formación como ciudadanos”.

¿Cómo han sido sus vivencias en los festivales más importantes de Rïo Grande do Sul?

-”Puedo decir que me siento realizado, pues he logrado estar presente en los festivales más importantes. Tuve la gran alegría de ser acreedor del Primer Premio de Guitarra en el estado de Río Grande do Sul y la participación en ENART, el mayor festival de música folklórica de Latinoamérica… por todos esos logros me siento muy agradecido”.

¿Cómo define al ejercicio de la docencia?

-”Como una misión… la misma mantiene ese pilar a través del cual podemos contribuir para una formación técnica y valores comportamentales.

Los alumnos estudian música y a la vez experimentan una transformación y construcción de un individuo para la vida”.

¿Proyectos?

–“En la actualidad estoy enfocado en la grabación de mi trabajo autoral, realizar festivales y llevar adelante proyectos brinden oportunidades a los jóvenes de escasos recursos.

A su vez estamos trabajando en la ampliación de la Oficina de Música”.

“¿Cómo se logra la excelencia en la educación?

-”Mi formación universitaria apunta a la gestión de personas. El primer punto a la hora de formar un músico, pasa por el perfil. Cada ser humano tiene su personalidad y características; no obstante en el momento preciso se deben hacer algunos ajustes para propiciar el crecimiento personal.

El conocimiento, las competencias técnicas, la teoría musical, las habilidades y actitudes… todo hace a la excelencia.

Una vivencia para compartir…

-”Tiempo atrás hice una presentación en Canelones… donde me llamaban el brasilero…. y lo más curioso que en muchas ciudades de Brasil… me llaman uruguayo…. creo que ello se explica a través del estrecho vínculo que mantengo con la música uruguaya… principalmente por esa cuestión de organizar los cuartetos, estudio de la región adecuada… el timbre de los instrumentos, los ritmos tales como la chamarrita, serranera, la huella y el candombe… así se concibe la música de frontera”.

Cuéntenos sobre su formación profesional universitaria en Administración.

-”Me formé en el 2002 y en el 2005 hice dos post graduaciones donde pude especializarme en Marketing y Recursos Humanos y fue invitado para trabajar en una escuela técnica donde se dictan cursos de nivel superior.

A partir de ese momento comenzó mi camino en la docencia universitaria en la gestión. Soy docente en la URCAMP… a posteriori hice dos nuevos post grados y también estoy emprendiendo una nueva graduación en música.Mi experiencia universitaria en administración me pernitió viabilizar una realización que es la música. Hoy puedo decir que en la música soy administrador y en la administración soy músico. La nueva concepción moderna da lugar a esa mezcla de profesiones”.

¿Qué análisis le merece este nuevo suceso que llegó para cambiar el tránsito de la humanidad?

-”Aquí en Brasil solemos utilizar la palabra resiliencia, facultad humana que permite adaptarse a los cambios.Creo que dentro del contexto de la pandemia, de aislamiento social… todos tuvimos que poner un freno a nuestras vidas de forma brusca.Tuvimos que reinventarnos y adaptar la enseñanza a distancia.Los procesos de enseñanza on line se aceleraron.Creo que la realidad que estamos experimentando tiene un significado muy fuerte.Podemos valorar más las cosas sencillas, nuestro entorno y familia… creo que la música se ha tornado esencial.Soy una persona optimista… no me doy por vencido y creo que tenemos que extender una mano a quienes lo necesitan.Creo que el 2021 va a traer muchos cambios y los tiempos van a ser otros.La tecnología vino para quedarse….es la gran enseñanza que nos deja la pandemia”.

por: Sara Ferreira