La Comisión Directiva de River Plate, le concedió el mando técnico a Máximiliano Summers, quien llegaba después de una enriquecedora experiencia en la estructura de mando de la selección Sub 18. A “Maxi” se sumó Fabricio Martínez. Ambos son “de la casa y de la causa”. La Comisión les planteó una solicitud: el ascenso de juveniles. Los DT coincidieron en ese fin y fue gratificante el comprobar apariciones más que válidas. Futbolistas con menos de 18 años y que sin embargo, debutaron en Primera División. Otro detalle no menor: OCHO DE ELLOS PROVIENEN DESDE EL BABY FÚTBOL DE RIVER PLATE.

Cuestión de siembra. En River Plate va aflorando una nueva generación.

RAZÓN DE ENFOQUES

En los últimos días desde su página en facebook, “LA BANDA DE LAS SOMBRILLAS” (el grueso de la hinchada de River Plate), planteó reflexiones respecto al momento del club, encendiendo el elogio a los integrantes del Cuerpo Técnico y jugadores, pero también cuestionando en alguna medida a la conducción directriz.

Desde la “Banda” se apunta al tiempo transcurrido sin que River Plate alcance una consagración, mucho más allá del sentido de búsqueda o el perfil de algunas ideas que potencien ese objetivo.

En tanto uno de esos hinchas por siempre fieles a los albirrojos de la calle Vilardebó, no dejó de apuntar en voz alta a EL PUEBLO: “Tengo 45 años y nunca ví Campeón Salteño a River”. Ocurre que el pasado sábado, se cumplieron 38 años del último River Campeón, orientado en este caso por Jorge Díaz. Después de esa vez, el prolongado silencio sin llegar a la cima, más allá de eventuales protagonismos en estas décadas. Lo cierto es que el viejo River, va camino a las cuatro décadas al margen del reinado. ¿Demasiado tiempo sin serlo?