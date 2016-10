Tras los cinco partidos de pena, MartínTexeira el DT de Tigre, no se guardó el sentir

“No se trata de tirar la piedra y esconder la mano. Se trata de justicia y sé que lo que escribo me puede traer consecuencias. pero tengo un gran espalda para aguantar lo que sea. Estoy recaliente con estos cinco partidos de pena para el próximo año si es que dirijo a algún equipo. Día a día me pregunto si valdrá la pena tanta dedicación y tiempo para seguir dirigiendo en nuestro fútbol. Cualquier mascarito agarra un silbato o un banderín y lo hacen por dinero y lo toman como un trabajo. Y los aplaudo y felicito. Pero deben saber que sus errores perjudican a muchas familias y dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. A veces son errores voluntarios por que no les gusta la cara de algún dirigente o en este caso la del técnico que soy yo, si les molesta mi brillo pónganse lentes”.

El hecho es que el martes a la noche en la sesión del Consejo de la Divisional “B”, se revelaron las sanciones. Una de ellas, guarda directa relación con MARTÍN TEXEIRA, el Director Técnico de Tigre. El Tribunal de Penas de la divisional, le aplicó CINCO (5) partidos de sanción, los que naturalmente tendrá que cumplir el año próximo. En su cuenta de facebook, el DT reveló su bronca a los cuatro vientos, por lo que entiende se trató de una injusticia, “por lo desmedido de la pena”.

Con el aval del propio entrenador de Tigre, EL PUEBLO transcribe el foco de mira. Es para tenerlo en cuenta, sobre todo a partir de una serie de precisiones que establece.

“Yo no tengo campos ni negocios y mucho menos plata y les informo que soy Director Técnico profesional FIFA y ustedes la gran mayoría (alude a los árbitros) tienen un cursito y ni el Daymán pueden cruzar y el que lea esto, sabe que no soy ni agrandado ni baboso. A los tribunales que renuncien, son todos unos figureti por andar oliendo en la liga o selecciones. Por favor ojalá midieran a todos con la misma vara, no soy rico ni tengo campos, soy un apasionado de nuestro fútbol por eso me capacité y estudié 4 años y lamento no poder pedir audiencia porque me estoy yendo la próxima semana a Montevideo por trabajo sino iría y se lo diría de frente al árbitro y al Tribunal. Ojalá un día armemos una mesa redonda y se los pueda decir de frente en busca de poder mejorar aún más nuestro fútbol. Pero como estoy solo, se los digo por acá porque ni afiliado a ASEF soy. Pero bueno si ni existe ASEF (Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol), por lo tanto a llorar al cuartito”.

“Cuando se me perjudica”

La lectura de esos dichos de Martín Texeira y tras ello, al habla con EL PUEBLO, como para acentuar algunos aspectos. El DT desde la reflexión misma: “Lo que se lo dije al juez, se lo dije en el minuto 90′ y de ninguna manera merecía que se me aplique cinco partidos de pena.

Este año se sucedieron hechos gravísimos a partir de dirigente o directores técnicos en algunos casos, y las penas aplicadas, no más allá de uno o dos partidos. Sé que son tribunales independientes los de la “A” y “B”, pero el reglamento y sobre todo, los códigos son los mismos. No varían.

El hecho es que lo aplican de diferente manera, de ahí nace la bronca mía. Reconozco que lo que dije al árbitro no tenía que haberlo dicho y estuve mal, pero el hecho es que es imposible reconocer como lógica esa suspensión de cinco fechas.

Lo mío de ninguna manera fue grave. Veo a diario y escucho barbaridades desde afuera o desde los bancos de suplentes y a quienes tienen que ver con EL PUEBLO, saben que voy a partidos de todas las divisionales.

Sabemos bien que se dice y quienes la dicen. Y además, lo digo claramente: tengo autocrítica. No me falta. Pero también tengo la certeza cuando se me perjudica”.