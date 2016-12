Juan Manuel Díaz (uruguayo en Grecia)

Juan Manuel Díaz fue mundialista con la selección uruguaya sub 20 en 2007, fue campeón de América con Estudiantes en 2009, se fue al descenso con River Plate argentino en 2011 y fue campeón uruguayo con Nacional en 2014-2015. «Pero siempre tenía en el debe jugar en Europa», cuenta a “Referí” desde Atenas, Grecia, donde llegó a mitad de año para jugar en AEK.

Desde que se fue de Nacional, a mediados de 2015, Díaz pasó a Racing y desechó varias ofertas para seguir su carrera en Chile, Paraguay, la serie B de Brasil o Argentina, donde incluso llegó a ser presentado en Huracán pero finalmente no jugó.

COMENZO EN RACING

«Estaba en Racing por un tema de comodidad, porque es el club donde me inicié en Uruguay y en cada período de pases me terminaba inclinando por la comodidad de casa. Pero en el último período de pases, un grupo argentino me acercó esta posibilidad y le dimos para adelante», dice.

EL IDIOMA COMPLICA

«Es complicado el idioma y mi inglés no es la gran cosa. La cartelería es brava porque tienen otro alfabeto y moverse en la calle es complicado. Cuando salgo a comer tengo que ir a lugares turísticos que tengan menú en inglés. Pero al final siempre te hacés entender», admite.

SOLO 29 AÑOS

Díaz, de 29 años, vive solo en un apartamento pero se mueve casi siempre con el argentino Patricio «Patito» Rodríguez. «Hacemos casi todo juntos y como no entendemos nada y podemos hablar sin que nadie tampoco nos entienda la pasamos bien. Eso sí, en las prácticas tenemos traductor», cuenta a las risas.

CASA , AUTO Y ALGO MAS

Además del salario, el club le da una partida para el alquiler de un apartamento, otra para rentar un auto y también boletos de avión para que viajen familiares.

«Hasta ahora solo pude jugar un partido por la Copa de Grecia (el 25 de octubre, en el 4-0 a Kerkyra) porque en la liga el titular es el español Didac Vila que jugó en Espanyol, Milan y Betis y ya estaba desde la temporada pasada. Fui muchas veces al banco y estoy a la espera de ganarme mi lugar», admite.

La competencia es sana ya que junto al argentino Rodríguez, Díaz suele juntarse en las concentraciones con el lateral español, el venezolano Ronald Vargas, los portugueses André Simoes y Hugo Almeida y el brasileño Rodrigo Galo.

EL TECNICO

«El técnico es portugués, José Morais, que fue ayudante de José Mourinho en Porto, Chelsea, Inter y Real Madrid. Tiene otra cercanía con el jugador respecto a la que tenía el anterior entrenador, Temuri Ketsbaia», expresa.

TAMBIEN HAY

PROBLEMAS

«El comienzo de la Liga se retrasó por un episodio de violencia en el que incendiaron la casa del coordinador de arbitrajes», revela.

Sin embargo, Díaz distingue ese episodio de violencia de los que se viven en Uruguay o los que padeció en Argentina como cuando tuvo que quedarse cinco horas en la concentración de River Plate el día que descendieron ante Belgrano de Córdoba.