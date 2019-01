El tenista salteño Pablo Cuevas cayó frente al búlgaro Grigor Dimitrov en cuatro sets: 3-6, 7-6, 3-6 y 5-7 por la segunda ronda del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia.

Dimitrov utilizó dos horas y 49 minutos para derrotar a Cuevas, con un total de tres quiebres sobre once posibilidades y levantando los tres que tuvo en contra.

Cuevas registró 15 aces contra ocho de su rival, pero lo superó en errores no forzados (51 a 45) y fue superado en tiros ganadores (57-34).

Ahora el búlgaro Dimitrov jugará en la tercera ronda ante el italiano Thomas Fabbiano.

Para Cuevas la continuidad en Australia será en el cuadro de dobles, donde debutará este jueves no antes de las 5:30 AM.

El uruguayo formará dupla con el veterano español Fernando Verdasco y a su frente estarán el austríaco Philipp Oswald y el alemán Tim Puetz.