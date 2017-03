Karting en Buenos Aires.

Tomás Granzella volvió a pista para ser nuevamente protagonista en la Copa Rotax Max Buenos Aires, certamen en el que se consagró vice-campeón en la Mini Max, en la temporada anterior. En la primera fecha de la temporada del Rotax Buenos Aires se quedó con el tercer puesto en su debut en la Junior Max del torneo.

Granzella comenzó afirmado en el lote de los protagonistas durante los entrenamientos, y en la sesión clasificatoria, la lluvia lo sorprendió. A pesar de desconocer los radios en esa difícil condición del piso, se quedó con el sexto cajón de la grilla para partir en las mangas.

LA MARCHA EN LAS SERIES CLASIFICATORIAS

En la primera, y para cerrar la jornada del sábado, supo recomponerse de un incidente y obtuvo el séptimo lugar en la llegada.

En la segunda de estas etapas clasificatorias, ya en domingo, debió desertar luego de un fuerte choque, en la última serie escaló hasta quedarse con la cuarta colocación.

“Habíamos estado muy bien en los entrenamientos, pero el sábado, se largó la lluvia para clasificar. Fue la primera vez que iba a andar en Buenos Aires con lluvia. No sabía cómo era el recorrido. Me pude chupar atrás de otro piloto, más o menos manejarla y quedé sexto en la clasificación. En la primera manga, en la largada, me pasaron por arriba y me fui para atrás. Pude remontar un par de posiciones y quedé séptimo. En la segunda manga venía quinto. Tenía tres adelante más lentos que yo y tenía para estar segundo. Cuando fui a pasar a uno, se cerró, lo pasé por arriba y tuve un accidente bastante fuerte. Por suerte estamos los dos bien. Pudimos arreglar el auto y en la última manga largué sexto. Perdí una posición, porque en Buenos Aires no es fácil largar por el lado de afuera, pero pude mejorar después y terminar cuarto. El motor va muy bien y el auto va muy firme”, explicó luego de completar toda la etapa clasificatoria.

LA SERIE FINAL A GRAN RITMO PESE AL DESPISTE INICIAL

En la final, un toque al momento de la puesta en marcha de la competencia, lo llevó al despiste del cual retornó muy retrasado. El ritmo de su unidad, le permitió una pronta mejora en el clasificador, cruzando la línea de meta en la cuarta colocación, luego de un interesante debate de puestos. Posteriormente, una sanción aplicada por las autoridades a un piloto que lo antecedió en la llegada, le otorgó el tercer lugar en el clasificador oficial.

“Largamos sextos la final y cuando trataba de acomodarme, me chocaron en la largada. Fue un toque de carrera pero me despistaron y quedé noveno. Pude empezar a remontar y llegué a pelear la tercera posición. Por momentos estuve en el tercer lugar, pero completé la carrera en el cuarto, lo que me dejó muy satisfecho”, comentó antes de conocer la decisión de las autoridades que le otorgaba el tercer peldaño del podio.

“Quiero agradecer a toda mi familia, a mi equipo KS Competición, a Hernán, a Gustavo y a todos los chicos del equipo, al Apart Hotel Geminis de Termas del Daymán, y a toda la gente de Salto, Uruguay”.

LA PRÓXIMA SERÁ A FIN DE MES EN ZÁRATE

Tomás “Toto” Granzella estará nuevamente convocado por la Copa Rotax Max Buenos Aires, el fin de semana del 25 y 26 de marzo, en el kartódromo bonaerense de Zárate, para disputar el segundo evento de esta temporada.