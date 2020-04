La Jefatura de Policía de Salto desarticuló tres bandas criminales, con un total de 17 formalizaciones y cinco condenas con penas de entre 4 y 5 años de penitenciaría

El pasado 19 de marzo del corriente año, próximo a la hora 7:30, se suscitó un hecho en una finca ubicada en barrio Horacio Quiroga, donde, la propietaria de la misma, manifestó que, en momentos en que se encontraba en el domicilio, arribaron al mismo dos autos, descendiendo de ellos tres masculinos, manifestando ser efectivos policiales, los que ingresaron sin autorización y, mediante amenazas, la ataron de pies y manos, hurtándole varios objetos, dándose posteriormente a la fuga.

Días siguientes, y de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por personal de la Dirección de Información Táctica, en coordinación con la Fiscalía de Tercer Turno, y a los efectos del esclarecimiento del hecho acontecido, se procedió a realizar allanamientos en forma simultánea, en una vivienda de barrio Caballero Viejo y en varias del barrio Don Atilio, donde se logró incautar sustancias compatible con pasta base, sustancias vegetales compatibles con marihuana, celulares, un arma de fuego, municiones, entre otros objetos.

Fue así que, personal de la Dirección de Información Táctica, extendió la investigación y se trasladó a Paysandú, donde, con apoyo incondicional del personal de la Jefatura de Policía de Paysandú, se llevaron a cabo dos allanamientos, los cuales fueron emitidos por orden del Juzgado Penal de Cuarto Turno, en las inmediaciones de la Zona Norte, en la cual se procedió a la detención de 5 personas, entre ellas, al principal de la red, oriundo de Salto, el cual, se había radicado en Paysandú, como así también, se logró la incautación de varios objetos.

Una vez trasladados los detenidos a la ciudad de Salto, y una vez culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno, se dispuso condenar a los siguientes 5 masculinos:

-J.F.G.S., como autor responsable de un delito de copamiento en grado de tentativa a la pena de 4 (cuatro) años de penitenciaría efectiva.

-W.J.E.Q., como autor responsable de un delito de copamiento en grado de tentativa en régimen de reiteración real con un delito de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de tenencia no para consumo a la pena de 4 (cuatro) años y dos meses de penitenciaría efectiva.

-R.A.D.F.Q., como autor responsable de un delito de copamiento en grado de tentativa en régimen de reiteración real con un delito de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de tenencia no para consumo, un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones y un delito de porte de armas por reincidente a la pena de 5 (cinco) años de penitenciaría efectiva.

-M.F.R.G., como autor responsable de un delito de copamiento en grado de tentativa en régimen de reiteración real con un delito de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de tenencia no para consumo a la pena de 4 (cuatro) años y 6 (seis) de penitenciaría efectiva.

-R.D.F.B., como autor responsable de un delito de copamiento en grado de tentativa en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones a la pena de 4 (cuatro) años de penitenciaría efectiva.

Cabe destacar que, con estos procesamientos, fue aclarado el copamiento mencionado, tras el cual, los sujetos regresaron a la ciudad de Paysandú, donde, tenían su lugar de acción. La Policía siguió la pista del caso y comenzaron a darse los enfrentamientos como represalia por lo que estaba sucediendo.

Al final, personal de la Jefatura de Policía de Salto pudo desarticular a las tres bandas con un total de 17 personas formalizadas y cinco de ellas condenadas con penas de entre 4 y 5 años de penitenciaría.