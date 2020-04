Básquet L.U.B: De los ocho clasificados, tres no estarían de acuerdo en seguir el campeonato

El panorama viene complicado para lo que podría ser el cierre de la temporada 2019 – 2020 del campeonato de Liga Uruguaya de Básquetbol. De los ocho equipos clasificados a las definiciones, existen tres que no estarían votando la continuidad de la competencia, los restantes cinco quieren jugar y terminar el campeonato como sea, con o sin público en las tribunas cuando se autorice el retome de la actividad. Mientras en Italia y Japón (por nombrar dos países) los campeonato fueron suspendidos definitivamente producto de la Pandemia mundial del Coronavirus (Covid – 19), aquí la incógnita se plantea acerca de que sucederá con lo que resta del campeonato de L.U.B.

«El ambiente general está a favor de tener un final de Liga como el torneo merece», expresó y valoró Ricardo Vairo, presidente de la FUBB ante medios capitalinos que lo consultaron acerca del futuro de la competencia.

La Federación Uruguaya de básquetbol (FUBB) evalúa opciones para poder terminar la Liga Uruguaya, que estaba a una fecha de entrar en la instancia de los playoffs. Los clubes se pusieron de acuerdo en la voluntad de continuar con el torneo cuando deba disputarse, más allá de que hay algunos con más ganas que otros de volver a jugar.

«Estamos al habla con Sebastián Bauzá (Secretaría Nacional del Deporte) pero hoy tampoco él nos puede dar una respuesta sobre si se cambiarán las fechas manejadas por el Gobierno hasta ahora, todos pensamos que será muy difícil», manifestó dijo Ricardo Vairo, presidente de la FUBB. «Las situaciones son muy dinámicas, y cada club tiene sus propios problemas, hay algunos que son sólo de básquet y otros que son sociales y deportivos, por lo que afrontan situaciones más complicadas porque van más allá del equipo de básquet que compite en la Liga, unos son más optimistas y otros más pesimistas», reconoció.

«El ambiente general está a favor de tener un final de L.U.B como el torneo merece, pero el cómo y el cuándo depende de un montón de factores externos que no podemos manejar.

Es muy difícil que el 13 de abril se autorice a entrenar, Por lo pronto hay una primera decisión de que la Liga no puede reanudarse sin público, ahí tendríamos que evaluar los tiempos», agregó. No obstante, la opción de jugar sin público empieza a ser analizada ante la evolución del Coronavirus (Covid – 19) y la más que difícil posibilidad de organizar espectáculos públicos. La mayoría de las instituciones se opone porque se perderían de una muy buena recaudación, pero aún no se descarta. El incumplimiento con el contrato televisivo sería otro elemento a considerar.

«Lo importante es que todos queremos terminar el torneo, en principio nos planteamos jugar con público, porque la mayor recaudación se produce a partir de los playoffs. Pero con el pasar de los días tendremos que evaluar en función de las nuevas decisiones del gobierno», reconoció Vairo. «Habrá que sopesar el equilibrio entre los contratos de sponsors y televisión con las pérdidas por la recaudación. Otra pata de este asunto que juega su partido es el gremio de los jugadores. Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA) le manifestó a Vairo a través de su presidente, Leandro Taboada, cierta flexibilidad para poder completar la Liga en cancha. No obstante, en caso de no jugarse reclamarían el cobro total de sus contratos, ya que los arreglos son por temporada.