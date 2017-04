Varios casos de robos ocurridos de diferentes maneras y distintos casos de violencia doméstica han sido denunciados en las últimas horas. Los hechos, son puestos en conocimiento de la Policía y luego trasladados a la justicia, donde allí han tomado resoluciones, aunque por ahora no hubo casos alarmantes.

DENUNCIA POR PRESUNTA APROPIACIÓN INDEBIDA

Una mujer mayor de edad denunció que el mes pasado llevó su motocicleta Yumbo, modelo Max 110, de color azul, a reparar con un mecánico de barrio Malvasio. Pero posteriormente a esto, ha llamado al mismo en reiteradas oportunidades, no recibiendo respuestas, incluso ha concurrido hasta su domicilio, no logrando ubicarlo así como tampoco su motocicleta.

CHOCÓ CON OTRA MOTO CUYO CONDUCTOR SE RETIRÓ

En la tarde de ayer, en la intersección de las avenidas Rodó y Amorim, ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por dos birrodados. Una de ellas es una motocicleta marca Vital, conducida por una mujer mayor de edad, la cual circulaba por Enrique Amorim con dirección al este, y otra moto que se retiró del lugar, resultando lesionada la mujer, la que fue asistida y dada de alta en el lugar, cuyo diagnóstico fue: “politraumatizada leve”. Intervino Brigada de Tránsito.

TEME POR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE SUS HIJOS Y LA SUYA

Desde que finalizó la relación con su ex pareja, la mujer denunció ante la Policía que el sujeto no ha dejado de molestarla, insistiendo para retomar la relación, concurriendo continuamente a su domicilio, donde la insulta con el más bajo vocabulario, poniéndose agresivo.

Temiendo por su integridad física y por la de sus hijos, la mujer lo denunció, solicitando la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación de este individuo hacia ella. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.

SU EX LA AMENAZA DE MUERTE

Su ex pareja se domicilia fuera del departamento y continuamente la llama por teléfono insultándola con el más bajo vocabulario, amenazándola de muerte, esa fue la denuncia presentada por una mujer ayer en la Unidad de Violencia Doméstica de la policía de Salto.

La víctima, solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación de esta persona. Interviene en el caso la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.

Andanada de robos sigue su curso

ESCUCHARON RUIDOS Y SE ENCONTRARON CON UN HOMBRE ADENTRO

En otro caso, una persona denunció que en horas de la madrugada de ayer, escucharon ruidos en el interior de su finca en barrio Baltasar Brum y al levantarse, vieron que se encontraba un conocido de la zona que estaba escondido en el interior de la misma, quien se retiró inmediatamente, constatando posteriormente, el hurto de la suma de $ 3.000 que se encontraban en su cartera. Investiga Seccional 5ta.

HURTO EN LA VÍA PÚBLICA

La denunciante manifestó que, se encontraba junto a otras personas, cuando se acercó un individuo que le hurtó la billetera y el celular. Al momento de darse a la fuga, fue detenido por personal de Prefectura.

Puestos los hechos en conocimiento del Juez de Turno, dispuso: “Incautación de objetos hurtados, acta a la víctima, testigos, funcionarios aprehensores. Detenido una vez recupere su estado normal que sea indagado y volver a enterar”. Investiga Seccional 2da.

TENTATIVA DE HURTO EN CASA DE FAMILIA

Femenina mayor de edad denunció que en la mañana de hoy al levantarse escuchó ruidos en el fondo de su finca, sita en barrio La Humedad y al observar divisó a un masculino conocido de la zona dándose a la fuga no constatando hurto alguno, pero sí invasión de propiedad. Investiga Seccional 5ta.