EL PUEBLO conversó con el atleta Rodrigo Sánchez Leal (29 años) quien participó hace unos días de la ultramaratón Aceguá – Melo sobre una distancia total e 60 kilómetros plagados de repechos, lo que exigió aún más a los atletas.

-¿Cómo fue la carrera?

“Fue una gran experiencia, la carrera estuvo bien organizada con mucha gente y me sentí bien a lo largo de los 60 kilómetros que tuvo la misma”.

“Salimos cinco y media de Acegua, bien temprano por la ruta 8 que es la que une con la ciudad de Melo, fueron 60 kilómetros todo de repecho, ya me habían alertado otros compañeros que corrieron la edición anterior que la carrera iba a tener esos repechos”.

-¿Cuál fue tu tiempo?

“Mi tiempo fue de 4 horas 36 minutos, termine muy conforme con migo mismo, no esperaba ese rendimiento, yo le había calculado poco más de 5 horas por eso la sorpresa fue cuando vi el tiempo final. Termine sexto en la general y primero en mí categoría de 20 a 29 años”.

-¿Hubo otras distancias?

“La carrera tuvo otros tramos para competidores que no pudieran correr los 60 kilómetros, hubo de 30, 10 y 5 kilómetros. En la de 60 hubo unas cien personas, después un poco más en cada una de las otras distancias, en total participaron unas 600 personas”.

-¿Quién te acompañó?

“Me acompañó mi familia y quedamos en Melo, el aliento y apoyo de ellos en las competencias es fundamental para mí. Nos quedamos en el club de Melo, allí me levante temprano, a las 4 de la mañana desayunamos y luego partimos a Aceguá en el ómnibus que fue dónde se largo la carrera. En la carrera participaron competidores uruguayos, brasileños y argentinos en menor medida pero estuvieron presentes cada uno en su categoría”.

-¿Pudiste conocer nuevos atletas?

“Conocí un montón de gente, quedamos con los contactos por facebook, celulares, para estar comunicándonos sobre carreras y hablar sobre el tema que nos apasiona a nosotros. La entrega de premios duró más de una hora por la cantidad de categorías y eso lleva a relacionarte con los demás durante ese tiempo”.

-¿Qué balance haces del año?

“Fue un gran año para mí que estoy iniciándome en esto, en setiembre con los 42 kilómetros de la Maratón de Remeros y ahora con estos 60 kilómetros en la ultramaraton de Acegua – Melo. Ahora viene una época de descanso, con algún trote suave para estirar y descansar los músculos, para luego si comenzar el año con nuevos desafíos siempre con tramos largos”.

JOSÉ LUIS TORIANI