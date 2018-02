Dio inicio la tercera fecha, se jugaron 3 partidos, Peñarol dejó dos puntos por el camino al empatar con Wanderers, Nacional juega con Fenix, si gana asciende a la punta del Torneo.

PEÑAROL 1 – WANDERERS 1

Peñarol empató con Wanderers 1-1 y perdió sus primeros puntos del campeonato

En una tarde calurosa Wanderers abrió las puertas del Parque Viera para recibir a Peñarol. En los primeros 10 minutos de fútbol no hubo grandes situaciones de peligro y el equipo visitante dominó la pelota y se plantó en cancha rival.

Fue entonces cuando a los 13 minutos, un centro de Lucas Hernández derivó en una Fatídica jugada para los bohemios y el gol de la apertura para el aurinegro.

El despeje fallido del guardameta Martín Rodríguez, que salió a cortar con los puños y no alcanzó a conectar el balón, tomó desprevenido a Macaluso. La pelota golpeó en la cabeza del pelado zaguero y se metió en el arco.

Llegando al descanso, la otra situación partió de un pase filtrado de Gargano para Fidel, que jugó de poste para dejar a Canobbio de cara al gol, pero la definición no fue excelente y se encontró a Rodríguez achicando muy bien en el mano a mano para mandarla al córner. En la segunda mitad Wanderers se paró con otra actitud en la cancha y propuso una presión más alta además de un juego más ofensivo. Peñarol no mantuvo su buen rendimiento y cometió errores en la entrega de la pelota.

De todas formas con el 1-0 en el marcador, el carbonero buscaba con paciencia el segundo tanto para liquidar el encuentro. Ese nunca llegó, en cambio llegó el empate de Wanderers.

Un mal despeje hacia el medio de Cachila Arias, dejó la pelota viva y Canobbio no alcanzó a completar el despeje. Su barrida no dio frutos y Villoldo controló antes para sacar un tremendo disparo con pierna zurda que vulneró la defensa de Dawson.

En los últimos minutos Peñarol implementó cambios buscando el gol de la victoria. Wanderers también hizo los suyos y empezó a jugar de contra.

Llegó sobre el final del encuentro la expulsión de Villoldo, pero nada cambió el 1-1.

PROGRESO 4 – RAMPLA 1

Progreso se hizo fuerte en el Paladino y derroto a Rampla Juniors

El juego se quebró a los 25′, cuando Leandro Onetto aprovechó una nueva falla defensiva de los picapiedras que no muestran seguridad en su última línea y anotó su tercer gol en el torneo.

Un 1-0 que modificó el trámite pero a favor de los «Gauchos del Patanoso» que dominaron hasta el cierre de esa primera etapa e incluso ampliaron diferencias.

Una pelota quieta a los 31′ lanzada de gran forma al área fue anticipada por Nicolás Freitas y tras pegar en el palo se metió en la valla defendida por Rodrigo Odriozola para el 2-0 con que se fue ese primer tiempo.

El descuento de Matías Rigoleto tras penal pitado por Daniel Rodríguez a los 68′ puso emoción al cierre del partido ya que los picapiedras querían, como sea, salvar al menos un punto.

Pero Alexander Rosso, que tuvo dos chances en sendas réplicas para finiquitarlo, malogró la primera, pero en la segunda no perdonó, poniendo el juego 3-1.

Pero si a la fiesta en la Teja le faltaba algún aditivo, Julio Gottesman a los 45′ decoró el resultado con un golazo de tiro libre que selló el 4-1 con que se fue el partido.

Alegría de los recién ascendidos por un comienzo inspirador y preocupación en Rampla que perdió sus tres partidos y tiene 9 goles en contra y 2 a favor.

LIVERPOOL 2 – BOSTON RIVER 2

Liverpool y Boston River empataron 2-2 en un partidazo en Belvedere

Liverpool y Boston River protagonizaron un entretenido encuentro en Belvedere, donde la igualdad terminó siendo justa para lo que fue el trámite.

Al minuto y medio se puso en ventaja el equipo negriazul gracias a una buena apilada y mejor definición de Federico Martínez. Tras el tanto, dominó la pelota y fue más en el primer cuarto de hora, aunque sin profundizar.

A los 28′ empató. Arguiñarena subió por izquierda y metió un centro bajo que encontró a Callorda solo para tocar a la red.

Pudo seguir de largo el elenco de Alejandro Apud a los 35′, cuando tras una mano de Platero en el área local Robert Flores malogró un penal rematando por arriba del travesaño.

Boston River lo dio vuelta al minuto del complemento, cuando Callorda conectó un buen cabezazo luego de un centro de Pablo Álvarez desde la derecha.

Pezzolano quemó las naves y a los 89′ llegó su premio con un cabezazo de Sebastián Píriz que selló la igualdad.

HOY DOMINGO SE COMPLETA LA TERCERA FECHA CON LOS SIGUIENTES PARTIDOS:

River Plate – Atenas

Parque Saroldi, 17 horas

Jueces: Óscar Rojas, Richard Trinidad, Martín Soppi y Antonio García

Racing-Danubio

Parque Roberto, 17 horas

Jueces: Yimmy Álvarez, Miguel Nievas, Aecio Fernández y Federico Modernell

Defensor Sporting-Torque

Estadio Franzini, 17 horas

Jueces: Leodán González, Gabriel Popovits, Daniel Castro y Javier Bentancor

Nacional-Fénix

Gran Parque Central, 19:30 horas (TV)

Jueces: Pablo Giménez, Marcelo de León, Eduardo Aguirre y Diego Riveiro

POSICIONES:

Progreso, Peñarol y Wanderers 7, Nacional 6, Liverpool 5, Fenix y Danubio 4, Defensor y Atenas 3, Cerro y Boston River 2, River 1, Racing, Torque, Rampla y El Tanque 0.