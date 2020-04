Lo apuntado respeto a que el Torneo de Clubes no se jugaría. Incluso a partir de declaraciones recientes del Presidente de OFI, «ya hubo clubes que desistieron». En el caso de Ferro Carril y Universitario no han manejado esta posibilidad, desde el momento que los dos sustentan el vivo interés de ser protagonistas. A su vez y para conocimiento de CEIBAL sobre todo, el Campeonato del Interior a nivel femenino es de los que se mantiene en pie, de cara al futuro.

Se dijo que «si hay que afrontarlo en los últimos meses del año», llámese en este caso, setiembre, octubre y noviembre, «se lo afrontará, desde el momento que no se pretende truncar la continuidad». Al mismo tiempo los torneos de Sub 14 y Sub 15 no se han caído aún del mapa de OFI. Pero es obvio que todos los casos, parecen inexorablemente expuestos a los dictados del virus y el final de su maleficio. Restará en ese caso saber cuando se decretará al Uruguay libre de Coronavirus, para que los reinicios vayan siendo gradualmente posible.