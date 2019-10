La delegación de Tigre se preguntó ayer a la noche en la sesión de la Divisional «B», porqué el Comando de Jefatura de Policía califica de alto riesgo el partido ante El Tanque, «si no hay antecedentes que justifiquen esa posición».

Lo cierto es que Tigre quiso jugar sí o sí en su campo de juego, pero debió ceder ante la postura policial. Será el domingo que viene cuando la «B» juegue de preliminar de la «A» en las seis canchas. Si de la «A» se trata, ayer a la mañana una variación: Salto Nuevo será local en Deportivo Artigas ante Ferro Carril, en función de los albiverdes ya cumpliendo los dos partidos de sanción en calidad de locatarios.

RUMBO AL DOMINGO 20

En la «A» y en la «B» a agenda completa. De partido en partido.

PARQUE RUFINO ARÚJO

Hora 14- Arenal vs Hindú.

Hora 16- Deportivo Artigas vs River Plate.

CANCHA DE SALADERO

Hora 14- Chaná vs Albion.

Hora 16- Saladero vs Salto Uruguay.

PARQUE DICKINSON

Hora 14- Tigre vs El Tanque.

Hora 16- Universitario vs Ceibal.

CANCHA DE D. ARTIGAS

Hora 14- Sud América vs Almagro.

Hora 16- Ferro Carril vs Salto Nurevo.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 14- Fénix vs Santa Rosa.

Hora 16- Nacional vs Gladiador.

PARQUE TOMÁS GREEN

Hora 14- San Eugenio vs Dublin Central.

Hora 16- Libertad vs Progreso.

LAS PENAS QUE LLEGARON

Desde el Tribunal, con estas sanciones: Katriel Piegas (Santa Rosa) 2, Claudio Toriani (Santa Rosa) 1, Germán Araújo (Hindú) 1, Nicolás Machado (Sud América) 1, Gustavo Rivero (Almagro) 1, Juan Rodríguez (El Tanque) 1 y Alvaro Dalmao (El Tanque) 2.