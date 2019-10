Segunda División Profesional

Torque no falló en la penúltima fecha del Uruguayo de la Segunda División Profesional y derrotó a Bella Vista por 2-0 para sumar tres puntos que le dieron el ascenso y retorno anticipado a la máxima categoría de nuestro fútbol. Después de un primer tiempo parejo, los celestes salieron con todo a conseguir el objetivo planteado desde los vestuarios, algo que logró con Gustavo del Prete primero y Leandro Otromín para concretar los dos goles que desataron el festejo. La derrota además determinó el descenso de Bella Vista a la primera división amaetur, potenciado además con el triunfo de Central Español por 1-0 ante Villa Teresa con festejo de Julio Mozzo. Deportivo Maldonado en tanto, venció por 3-1 a Tacuarembó pero todavía no pudo asegurar su ascenso ya que dependía de que Rentistas no ganará, cosa que por momentos se dio ya que Sud América lo vencía 2-0, pero los de Capucio reaccionaron y finalizaron empatando 2-2. Otro que ganó y se mete en la discusión fue Villa Española, que con gol de Santiago «Bigote» López, le ganó a Albion y todavía mantiene vivas sus chances.