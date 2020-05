ciclismo

La Federación Ciclista Uruguaya (FCU) a confeccionado un protocolo que fue enviado a la Secretaria Nacional del Deporte para su consideración, dicha secretaria lo enviará al MSP, si no hay observaciones lo aprueban y se le comunica a la Federación Ciclista Uruguaya.

Por otra parte días atrás la Secretaria Nacional del Deporte anunció el inicio únicamente al aire libre de algunos deportes y entre ellos está el ciclismo.

Actividad que debe ser en forma individual, con un distanciamiento entre deportistas, etc.

Por ahora no está autorizada la actividad Federada, es decir la actividad avalada por Federaciones Departamentales o por la propia FCU, esas no están autorizadas a organizar, autorizar o avalar pruebas.

MUNDIAL DE RUTA SERÁ EN SUIZA

Suiza está cada vez más cerca de no perder la celebración del Mundial de ciclismo en ruta. La UCI hizo oficial a principios de mayo la reorganización del calendario. El Campeonato del Mundo quedó fijado para su disputa del 20 al 27 de septiembre en Aigle-Martigny.

El máximo organismo ciclista se dio de plazo hasta finales de mayo para confirmar la sede en territorio suizo.

La posibilidad de que finalmente los Mundiales cambiarán de sede estaba sobre la mesa desde que Suiza, puso condiciones a los eventos públicos, ya que las reuniones de más de 1.000 personas están prohibidas hasta el 31 de agosto, sólo tres semanas antes del comienzo de los Mundiales.

CALENDARIO APRETADO DE LA UCI

La Unión Ciclista Internacional (UCI) reprogramó su calendario internacional de pruebas y la Vuelta a Burgos será el 28 de julio la primera de ellas.

A causa del coronavirus la UCI ha tenido que elaborar de nuevo su calendario internacional para comprimir un programa de 7 meses en 15 semanas y que arrancará en España.

Por lo tanto la temporada se reanudará con la Vuelta a Burgos, que mantiene sus fechas iníciales, del 28 de julio al 1 de agosto. Este día arrancará la segunda, la Strade Bianche italiana, que será la primera del World Tour.

Vale recordar que las fechas de la Vuelta a España serán del 20 de octubre al 8 de noviembre y el Giro de Italia se celebrara entre el 3 y el 25 de octubre. Anteriormente el Tour de Francia quedó fijado entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre.