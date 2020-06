Entrevista a Jorge Rodríguez

Con 28 años de trayectoria en televisión, Jorge Rodríguez es un referente periodístico que además tuvo la virtud de organizar esta semana un debate entre los senadores Germán Coutinho y Oscar Andrade sobre la Ley de Urgente Consideración que ha impulsado el gobierno de Luis Lacalle Pou. Muy comentado en la previa y luego del mismo, terminó por gestar esta entrevista con el responsable de conducir el primer debate televisivo de esta magnitud en un medio de comunicación del interior del país.

- ¿Cuándo se dio cuenta que quería ser periodista?

– Cuando terminé Secundaria viajé a Montevideo con la idea de estudiar publicidad en la Escuela de Cristina Morán. Cuando llego a Montevideo voy a inscribirme y los cupos ya estaban llenos, y con 18 años dije, «¿volver a Salto? No, yo me quedo acá y ver qué hay para estudiar dentro del tema de la comunicación». Averigüé y estaba la Escuela de Técnico de Comunicación Social, que depende de UTU. Me inscribí y ahí fue que empecé a estudiar. Fue en ese momento que conocí lo que era el estudio del periodismo, fui conociendo el camino a medida que íbamos haciendo las pasantías en los medios de comunicación, en radio, en Monte Carlo, en Canal 4, y ahí me fue gustando.

Terminé los estudios en diciembre, no recuerdo bien el año, y en febrero ya estaba presentando una propuesta en Canal 8 para el informativo «Salto Visión» que en aquel entonces estaban Luis Bértiz, Enrique Fermín Soler y (José Roque) Alfieri en deportes. Eso fue en febrero, y en marzo ya estaba como coordinador y frente a cámaras del informativo. Ahí seleccionamos a Gabriela Cardozo y a Pablo Texeira.

- ¿Sólo periodismo en televisión?

– Lo que quería era comenzar a trabajar, invertir el tiempo que también habían depositado en mí mis padres y hacer valer y mostrar un poco ese sacrificio que habían hecho. No me interesaba trabajar solamente en televisión, pero me identifiqué con la televisión porque en realidad mis notas se destacaban en el área de la comunicación visual, entonces ya sabía que ese era mi fuerte, por eso presento mi primera propuesta en la televisión. En diario nunca trabajé y en radio hice algo, en radio Arapey a la noche, «Un tiempo con Jorge» y después hice «40 Grados», que era una suplencia a (Eleazar) Chito Silva, un periodístico en pleno verano.

- ¿Cuál debe ser la función del periodismo?

– ¿Cuál es? La de informar. ¿Cuál debe ser? Informar y formar opinión, hacer que la gente se pregunte junto con el periodista. Creo mucho en eso, que a través de la pregunta es que se conoce la verdad.

- ¿Hoy se cumple con esos principios en el periodismo salteño?

– Pasé por todas las etapas, pasé por un momento en que pensaba que no se cumplía. Después pasé por un momento donde noté cambios. Hoy creo que sí, que hay periodistas que cumplen con esa regla. Creo mucho en que la profesión no varía ni muta, somos nosotros los que vamos mutando y vamos teniendo una mirada diferente sobre las cosas.

- Tuvo varias etapas en la televisión, no solo estuvo y está el periodista que entrevista a políticos, también estuvo el periodista de la denuncia, como con «El Ombusdman»…

– Me gustaba, pero a ver, en televisión hice el informativo, después hice «Ver en Color», que fue uno de los primeros periodísticos que mostró otro lado de las cosas acá en Salto y luego hice «El Ombusdman», donde se recibían denuncias. La gente llamaba, compartía la denuncia y sumábamos invitados. Esa faceta me gustó. «El Ombusdman» fue como un despegue de lo que hacía en «Ver en Color», luego volvemos a «Ver en Color» para terminar en los últimos años con «Animal Político».

- ¿Le generó problemas «El Ombusdman»?

– Sí. Recuerdo el caso de un municipal que se quedaba con bebidas decomisadas y las enterraba en el basurero municipal, luego las desenterraba y las vendía. Eso lo dimos a conocer en «El Ombusdman» y nos llevó a la justicia, donde primó el derecho a informar sin pretender tener una mala intención sobre la persona.

- ¿Hay presiones en los medios de comunicación?

– Si me baso en mi experiencia, no me siento un periodista presionado. Lo he repetido tanto a lo largo de los años que el día que me presionen me voy que creo que directamente ya saben que si existe una presión el periodista se va.

- ¿Censura?

– (Piensa) Hablo desde mi experiencia, creo que no, a mí nadie me censura. Nadie me ha dicho, «no digas esto» o que no lleve a determinados invitados. Trabajo con libertad. Lo hice con libertad en los últimos años cuando hice «Animal Político» en Canal 4, y lo hago también con libertad en Canal 8. De todas maneras, no hay peor censura que la que uno mismo se hace, tener miedo a decir o escribir algo, el tener miedo a poder preguntar con libertad y autocensurarse, esa es la primera gran censura, que puede más que la externa.

- ¿Pasa cuando entrevista a alguna persona que es amiga?

– Hay que buscarle la vuelta y las herramientas para que cómodamente se pueda transmitir la idea. He entrevistado gente que a lo largo de los años la he conocido desde otro lugar, y le pregunto, quizás riéndome, pero le pregunto lo que tengo que preguntarle.

«A través de la pregunta es que se conoce la verdad»

- Hay quienes sostienen que el periodista tiene que ser una especie de heladera, ser frío, distante, no puede tener amigos, no se puede ser subjetivo, no se puede tener opinión…

– Yo era de los que creía que había que ser así, después me fui dando cuenta que no, que cada entrevistado que tenía delante me despertaba emociones y de acuerdo a eso iban surgiendo las preguntas, y como insisto que la experiencia y los años te hacen ir mutando y cambiando, uno va también cambiando la mirada sobre ese aspecto.

- ¿Alguna vez se enojó durante una entrevista?

– (Piensa) Sí, he tenido momentos de molestia, quizás no tanto de calentura. Mi reacción no es con palabras. Mis amigos y quienes me conocen dicen que muchas veces digo más cosas con mis caras que con palabras, quizás por una deformación profesional, muchas veces una expresión, una ceja arriba dice mucho, o quedar con la mirada en el vacío. En ese caso reaccioné de esa manera, poniendo cara de enojo. Me pasó en una entrevista con un político muy conocido que me decía que no había sucedido un hecho cuando yo en realidad sabía que había sucedido.

- ¿Está bien que los periodistas debatan con los políticos? Porque alguno siempre se queja que no viene a debatir con el periodista…

– Preguntar e ir repreguntando sería la función y la herramienta que tiene todo periodista. Si pregunta y repregunta es porque tiene información no para debatir sino para rebatir lo que el entrevistado está exponiendo. El político se puede ver entre la espada y la pared. No me gusta la palabra debatir, que los políticos debatan con los periodistas no me parece bien, pero sí que confronten quizás de una manera diferente. Pero son estilos.

- ¿Cómo tolera cuando sabe que el político le está mintiendo en la cara?

– Es parte de los gajes del oficio, después llegás a tu casa y en la tranquilidad del hogar decís, «pensar que me mintió en la cara» (risas). Me ha pasado, y a colación de esa pregunta viene la próxima, ¿todo se pregunta? ¿Todo se quiere saber? Este ejercicio siempre lo hacemos con los estudiantes de periodismo, creo que se debe medir la pregunta, el tema y la intención con que se hace. En base a eso, vamos desglosando y armando la entrevista.

- En el debate del jueves todos hablaron de sus protagonistas, los senadores Germán Coutinho y Oscar Andrade, pero ¿cómo se sintió usted conduciendo ese debate?

– Lo que me preguntas lo leí en los mil y pico de comentarios –aunque no leí todo, leí los que me parecieron que valían la pena porque hubo discusiones bastantes banales, como si fuera un Peñarol-Nacional-, pero uno de los comentarios hacía referencia a que le había gustado el formato del debate y destacaba la labor del moderador cediendo espacios a que los debatientes expusieran, se pisaran y mostraran sus ideas. Justamente, esa era la idea, que yo pasara a segundo plano y que ellos pudieran exponer. En este tipo de debates hay algo que también hay que tener en cuenta, ambos estaban sentados y en la comodidad de una mesa que da otra firmeza al momento de comunicar e intercambiar ideas. Mi función era escucharlos y mediar los tiempos. Lo viví bien, por momento hubo tensión, a pesar de mostrarme bastante seguro, pensaba que si más de dos veces incurría en el mismo error y no se acataba lo que en particular yo pretendía, o me desbordo o cambio de postura. Por momentos pensé que me iba a salir de los parámetros en cuanto a tener que remarcar los tiempos, ya que habíamos tenido una previa en donde se había hablado que se respetara los tiempos.

Lo viví con ansiedad, con emoción, porque era un hecho relevante para mí en particular, que se diera un debate de estas características en el interior, y con expectativa en el después, pero no de quién va a ganar el debate sino para entender qué fue lo que pasó, porque trabajamos en un medio de comunicación para generar opinión e informar, pero sigue siendo un producto que se expone ante la gente y que se intenta obtener buenos resultados. Si pasamos raya, fue satisfactorio o muy satisfactorio.

- ¿Es cierto que no durmió la noche previa?

– Es cierto, recién pude dormirme a las 3.30 o a las 4. Soy muy ansioso. En realidad, bajé la pelota cuando tuvimos los ejes temáticos, porque llegar a concretar los seis temas principales no fue tarea fácil. Aportó Andrade, aportó Coutinho y también se tuvo en cuenta nuestra mirada.

- ¿Fueron con barra los debatientes?

– Andrade llegó acompañado de una persona de Montevideo y después aparecieron dos o tres dirigentes locales, y Coutinho fue acompañado de tres o cuatro personas.

- ¿Cuál debe ser el rol del periodista en tiempos electorales? Tiempo en que prima la hipersensibilidad, donde sí se pregunta algo es porque se opera para determinado candidato y si no se pregunta también…

– Soy de los que mido la intencionalidad con que se hacen las preguntas. Si la intención es querer conocer las ideas del otro y sobre eso desarrollamos una entrevista, es válido. O sea que la intención es exponer todos los temas. Si la intención es hacer una entrevista favoreciendo a un candidato en particular, yo por lo menos lo cuestiono. Si alguien lo hace, se respeta, pero la función es mostrar todo lo que haya que mostrar.

- ¿Cómo ve a Salto cuando se salga de esta crisis sanitaria?

– Todavía no se vivió la verdadera crisis, creo que julio y agosto van a ser meses duros para algunos sectores de la sociedad. La veo difícil, con una reactivación muy lenta de la economía.

PERFIL DE JORGE RODRÍGUEZ

Soltero. Es del signo de Géminis. De chiquito quería ser veterinario. Es hincha de Peñarol. ¿Alguna asignatura pendiente? Ser padre. ¿Una comida? Chuletas con papas fritas o puchero. ¿Un libro? Las preguntas de la vida, de Savater. ¿Una película? El discurso del Rey. ¿Un hobby? Me gustan las plantas. ¿Qué música escucha? De todo, en particular música tranquila. ¿Qué le gusta de la gente? Que ría. ¿Qué no le gusta de la gente? Que llore.

Por Leonardo Silva