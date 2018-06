Fútbol Sala detalles

Mañana inicia la disputa de la 2ª fecha de la Liguilla en el gimnasio de Universitario. Tal cual lo hemos venido informando en ediciones anteriores, en la jornada de mañana sábado, con doble jornada en el gimnasio del Club A. Universitario, estará dando inicio la disputa de la segunda fecha del caudrangular final de Liguilla en ambas divisionales. Sin dudas a una fecha jugada, y tras los resultados registrads, y más alá de los equipos que ganaron, el resto aún mantiene chances de acceder al primer lugar, todo dependiendo de los resultados que se puedan estar registrando en esta fecha.-

Habrà que ver, queda calro que será esta una fecha determinante, ya que si vuelven a ganar los equipos que lo hicieron en la primera, allí todo se simplifica, en lo que tiene que ver con lo que será la disputa de la tercera fecha, ya con números, chances claras, y porque no casi definidas, de los equipos que logren su segunda victoria consecutiva, y lleguen a la última fecha liderando el cuadrangular final, y esto vale para ambas divisionales, asì de simple.

Asì jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Copa:”VJ Sunset”

Torneo Liguilla: Segunda fecha

Sábado 9 de Junio

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 60,00

Árbitros: (a designar)

Hora 19,30: CHANÁ vs FERRO CARRIL (“A”)

Hora 21,30: DUBLÍN CENTRAL vs HINDÙ (“B”)

Nota: Los partidos comenzaràn a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Como sigue

Domingo 10 de Junio

Hora 19,30: SALADERO vs GENEVE 5 (“B”)

Hora 21,30: UNIVERSITARIO vs CEIBAL (“A”)