Están los días y horarios para la 1ª fecha del “Salteño” en las divisiones menores

Ahora sí, con la fijación realizada en la pasada reunión semanal del Consejo Superior en el local de la L.S.B, está todo pronto para lo que será la semana próxima (jueves 14, sábado 16) el inicio del campeonato “Salteño” a nivel de las categorías Formativas de nuestro básquetbol. Tal cuál lo hemos venido informando oportunamente en éstas páginas, la novedad para esta temporada será la inclusión y sumatoria a la competencia de los equipos del Centro Allavena en categoría U19, y de Rivera en U13, U15, y U17, equipos que jugarán a régimen especial, debido a la complicación lógica referida a los viajes, de todas formas, otra buena noticia para lo que es la competencia específicamente de los chicos en esta temporada 2019 de Formativas.

En otro orden, en la jornada de ayer viernes, se cerró el período habilitado de pases para Formativas, donde cada equipo tuvo la chance de realizar dos transferencias por categoría, y donde esta vez cada pase debía venir acompañado con el debido consentimiento del club que lo otorgaba, y la debida aceptación del club que recibía al jugador. Fueron muy pocos los pases registrados en este periodo en la gerencia de la L.S.B

Así jugarán la 1ª fecha

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas

Torneo Apertura: Primera fecha

Jueves 14 de marzo

Hora 18.00: U 11

Hora 19.15: U 12

Hora 20.30: U 13

Sábado 16 de marzo

Hora 16.00: U 15

Hora 17.45: U 17

Hora 19.30: U 19

Los partidos

NACIONAL vs FERRO

CARRIL

UNIVERSITARIO vs SALTO URUGUAY

ATLÉTICO JUVENTUS vs CÍRCULO SPORTIVO

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficarán de locales en cada caso.