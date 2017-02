Todo pronto para la Asamblea anual de la Liga de fútbol.

El Consejo superior de la Liga salteña de Fútbol, en uso de las facultades que le confiere el Art 16 de los Estatutos, convoca a Asamblea Ordinaria para el día viernes 3 de Marzo a la hora 20.30 en el local de la sede de la Liga de Fútbol en calle Brasil 762 a fin de tratar el siguiente orden del día.

1) Lectura y consideración de actas 180 y 181.

2) Consideración de la Memoria y el balance anual.

3) Elección de presidente y vicepresidente para el periodo Marzo 2017 a Marzo 2019.

4) Elección de la Comisión Fiscal.

5) Modificaciones estatutarias.

5a. Modificación Art. 10 presentado por el club Salto Uruguay.

5b. Modificación Art. 15 presentado por Salto Uruguay.

5c. Modificación Art. 16 presentado por Salto Uruguay.

5d. Modificación Art. 27 presentado por el club Nacional.

5e. Modificación Art. 25 presentado por el club Nacional.

5f. Modificación Art. 25 presentado por el club Cerro y que firman los clubes Albión, Deportivo Artigas, Sud América, Tigre, Santa Rosa, Peñarol, Fénix, Chaná y Dublín Central.

6) Modificaciones Reglamentarias.

6a. Modificación del art. 1 del C.U.J presentado por el club Nacional.

6b. Creación del Consejo del fútbol femenino. Proyecto presentado y firmado por las siguientes instituciones. Nacional, Ceibal, Albión, Ferro Carril, River Plate y Salto Uruguay.

DELEGADOS

Se le recuerda a los señores delegados que deberán acreditar el poder respectivo, quienes no lo hagan, tendrán voz pero no voto (Art. 14 de los Estatutos de la Liga salteña de fútbol).

Los mismos deberán contar con las firmas del presidente y secretario del club, además tener el sello del club, cuando se presente en hoja con el membrete de la institución, no será necesario el sello respectivo.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ASPIRANTES A JUECES

TEMPORADA 2017

Desde la Liga se hace un llamado a inscripción a interesados para árbitros de esta Liga. Las clases comenzarán en Marzo y se necesita.

-Datos personales completos.

-Ficha médica vigente o en trámite.

-Certificado de buena conducta.

-Constancia laboral.

-Certificado de estudios.

-Ser mayor de 18 año y menor de 30.

-En caso de ser figuras conocidas en al ámbito deportivo, la edad se podría ampliar hasta los 40 años.

-Las clases serán dictadas por los Instructores de Árbitros de OFI.

-Los interesados en inscribirse, deberán retirar el formulario de inscripción en las Oficinas de la Liga en el horario de atención al público, de 19 a 21 horas.