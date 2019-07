Fútbol Sala

Sin información oficial referida al evento de reconocimiento y premiación

Un poco intentando explicar acerca de lo sucedido, debemos informar que no hemos tendido información alguna por parte de la dirigencia de la Liga Salteña de Fútbol Sala, en lo que refiere a la decisión de llevar adelante el evento de reconocimiento y premiación a los mejores de la temporada 2018 – 2019 en la disciplina. A más de un mes de haber cerrado la temporada desde lo deportivo, y en relación a diferentes informes realizados anteriormente en éstas páginas referido al tema, demos decir hoy que en relación a esto, (realización del evento), fueron propios integrante de la dirigencia de la L.S.F.S quiénes nos habían informado, incluso manifestando que se dejaría transcurrir unos días posterior al cierre de la instancia de Liguilla en ambas divisionales, para después organizar y coordinar todo lo referido al evento de premiación.

Desde nuestro lugar, en su momento solo informamos acerca de lo que se nos había manifestado por parte de propios dirigentes de la L.S.F.S, el mismo día que estaba cerrando la tercera, y última fecha del cuadrangular final de Liguilla en el estadio poli deportivo de Ferro Carril F.C. Por el momento la información no ha surgido, y atendiendo a consultas, e interrogantes que se nos han planteado acerca del tema, por parte de integrantes de varios equipos, incluso delegados de los mismos, debemos informar que hasta el momento dicha información oficial no ha surgido, y cuando esto ocurra (sí sucede), oportunamente lo informaremos en éstas páginas. Por ahora todo quieto, y sin novedades al respecto.

DANIEL SILVEIRA