Desde Nacional a Sergio «Pitufo» Olivera

El arribo a Salto la semana pasada, del presidente de Nacional de Montevideo y quienes fueron sus compañeros de comitiva, entre otros, el exgoleador, Iván Alonson. Más allá de las argumentaciones de José Decurnex sobre este tiempo presente de Nacional en particular y del fútbol uruguayo en general, en la sede tricolor de la calle Julio Delgado, tiempo para valoración hacia quien integró el último plantel Campeón de América y del Mundo: SERGIO GUSTAVO OLIVERA.

El presidente tricolor planteó una tregua en medio de sus conceptos, convocó al «Pitufo» y la mano tendida. Palabras de Decurnex primero y de Olivera después, más el otorgamiento de una plaqueta que es síntesis del afecto en el tiempo desde Nacional, a quien fue parte de aquella gloria.

Tras esos minutos, los que siguieron de Sergio Gustavo Olivera con Leonardo Boruchovas, suma incondicional desde Salto para Nacional. En el caso de «Leo», supo de años de roles en la Comisión del Interior, hasta que se radicó en nuestro medio.

Al fin de cuentas a los dos los une la misma pasión bolsilluda.

En el caso del «Pitufo», para admitir frente a EL PUEBLO, que «todo reconocimiento tiene relación con la memoria y eso es impagable. Entonces, cuando pasan los años y la Comisión Directiva de Nacional no deja de rescatar ese pasado, es que prendió no solo en la historia del club, sino en lo más íntimo de cada uno. Son cosas que no se olvidan. Porque más allá de un resultado o de una copa que se levanta, los países que uno conoce y los estadios en que jugó.

Después de tantos años cada uno define como quiera la realidad en que está, lo que tiene o lo que falta, pero todo ese caudal de experiencia, es lo que nos queda a quienes fuimos parte de ese tiempo.

Conocer países sudamericanos, los viajes a Europa, el hecho de haber jugado en el fútbol de Francia. Ese es el capital de uno. Y no deja de ser tampoco, un orgullo personal. Cuando me preguntan, lo hablo, lo comento, pero hay circunstancias de vida que son bien de uno.

Por todo esto, ¿cómo no ser un agradecido al fútbol?».