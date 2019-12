Mañana inicia la quinta fecha (1ª rueda) en ambas divisionales

Y sin dudas que se viene una de esas fechas donde todos los partidos cuentan con singular atractivo, e importancia, y en este caso la opinión vale para ambas divisionales. Más allá de ser esto el inicio de campeonato, porque recién se jugará la quinta fecha (1ª rueda), queda claro que por los resultados que ya se han registrado, las producciones de cada equipo, y las posiciones actuales de cada uno en tabla, no quedan dudas que debido a los cruces de la fecha que inicia mañana, cada uno de los compromiso adquiere relevante importancia en el objetivo puntual de cada uno de seguir la sumatoria previo al paréntesis de fin de año

Detalles de la fecha

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2019 – 2020

Campeonato «Salteño»: Divisionales «A» y «B»

Copa: «Salto Hotel y Casino»

Sábado 14 de diciembre

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00

Árbitros: (a designar)

Hora 19.0: SAN ISIDRO vs GÉNEVE 5 («B»)

Hora 20.30: SAN EUGENIO vs ATLÉTICO JUVENTUS («B»)

Hora 22.00: CHANÁ vs FERRO CARRIL («A»)

Escenario: Estadio poli deportivo de Ferro Carril F.C

Hora 19.00: FLORIDA vs NACIONAL («A»)

Hora 20.30: SALTO ROWING vs CEIBAL («B»)

Hora 22.00: ALMAGRO vs UNIVERSITARIO («A»)

Domingo 15 de diciembre

Escenario: Estadio poli deportivo de Ferro Carril F.C

Árbitros: (a designar)

Hora 19.00: SALTO GRANDE vs PROGRESO («B»)

Hora 20.30: DUBLÍN CENTRAL vs BOHANES («B»)

Hora 22.00: SALADERO vs TIGRE («A»)

Fecha libre: Sud América

Nota: Los paridos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso