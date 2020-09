Fútbol Femenino

Hay que tener en cuenta que Ceibal debuta esta tarde por el Campeonato Nacional en el Fútbol Femenino, razón por la cual se jugará parcialmente la segunda fecha del torneo local. Se postergará para el miércoles el juego de Ceibal y Gladiador, justamente tratándose de quienes ganaron en la fecha de arranque. Lo de Gladiador pasó por la conversión de 12 goles en un mismo partido. Dejó la goleada de la fecha, Dos partidos hoy y dos mañana domingo, en cancha de Ferro Carril y River Plate, respectivamente.

**********

Sábado 19

de setiembre

Campo de juego:

Parque Luis Merazzi

Hora 19: Nacional vs Peñarol

Hora 21: Salto Uruguay vs Ferro Carril.

********

Domingo 20

de setiembre

Campo de juego:

Parque Carlos Ambrosoni.

Hora 9: River Plate vs Chaná

Hora 11; Universitario vs Deportivo Artigas.

*********

Miércoles 23

de setiembre

Campo de juego: Rufino Araújo 20.30. Ceibal – Gladiador.