Hoy se juega la fecha 15ª, última del torneo Clausura

Al final se juega, una nueva «perlita» par este collar llamado fútbol uruguayo, que no deja de sorprender a propios y extraños en cada temporada, debido a que este tipo de hechos y situaciones se han hecho «moneda corriente», a la hora de pensar en una organización seria, responsable, y confiable de nuestra competencia en primera división a nivel profesional. Reunión extensa y «caliente» la del pasado martes en Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) se realizó este martes de noche. Cristian Ferreyra, Sebastián Robaisso y Leonardo Peña, del sector opositor en las últimas elecciones del gremio, presentaron renuncia a sus cargos en la Comisión Directiva.

Con Claudia Umpiérrez a la cabeza exigieron la renuncia del presidente Marcelo de León, pero no se llegó a votar. La enorme mayoría de los asociados respaldó al presidente, quien seguirá en su cargo. Algunos jueces aseguraron que el paro fue una decisión personal de De León. «Presenté la renuncia al cargo de directivo. Entendí que cuando hay intereses personales por encima del bien del colectivo de los árbitros, estamos por mal camino», explicó Ferreira al retirarse de la Asamblea.

La discusión sobre el levantamiento del paro de actividades tardó un par de horas en ponerse sobre la mesa. Se analizó la propuesta de la AUF, que se comprometió a mejorar la seguridad de los árbitros, y éstos elevaron una contrapropuesta que el ejecutivo presidido por Ignacio Alonso aceptará. En caso de hacerlo, el paro se levantará. Desde el gremio se pidió custodia para el domicilio de Marcelo de León hasta que finalice el Campeonato Uruguayo (no depende de la AUF pero hará las gestiones), remises y custodia para los jueces en los partidos que restan. Además se aprovechó la oportunidad para poner sobre el tapete otros puntos que ya habían sido tocados, como la seguridad para quienes desempeñan funciones en categorías formativas.

«La resolución ha salido por unanimidad. Esperamos que la AUF acepte lo que AUDAF ha resuelto. Planteamos una cantidad de puntos que fueron evaluados por la asamblea y ahora será la AUF quien debe decirnos si aprueba lo que acabamos de establecer en la asamblea. Va por el lado de la seguridad y de los tribunales; que actúen como debe ser y apliquen las máximas sanciones», explicó el vocero Eduardo Aguirre.

En la jornada de ayer miércoles a la mañana, la Mesa Ejecutiva de Primera División ratificó la fijación de la última fecha del Torneo Clausura para hoy jueves a las 17 y a las 20:30 horas, última fecha que como hace mucho tiempo no sucedía, tiene la particularidad de que todos los equipos juegan por algo importante, así de simple.

Detalles 15ª fecha del Clausura

Jueves 5 de diciembre

Así jugarán

Liverpool vs River Plate

Estadio: Belvedere

Hora: 17:00

Wanderers vs Cerro

Estadio: Parque Viera

Hora: 17:00

Rampla Juniors vs Fénix

Estadio: Olímpico

Hora: 17:00

Racing vs Plaza Colonia (TV)

Estadio: Roberto

Hora: 17:00

Boston River vs Danubio

Estadio: Olímpicos

Hora: 17:00

Defensor Sporting vs Progreso

Estadio: Franzini

Hora: 20:30

Peñarol vs Cerro Largo (TV)

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 20:30

Juventud de Las Piedras vs Nacional (TV)

Estadio: Centenario

Hora: 20:30