Guido Manini Ríos estuvo en Salto apoyando la “Coalición del Cambio”

Este domingo la fórmula que presentó Cabildo Abierto en las elecciones pasadas de octubre, integrada por Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech llegó a Salto, pero esta vez como senadores electos. Esta visita se da en el marco de la recorrida por el interior que está haciendo Cabildo Abierto en agradecimiento y apoyando la candidatura del candidato opositor, Luis Lacalle Pou.

Cabildo Abierto realizó en la noche de ayer su acto de cierre de campaña en respaldo a la fórmula Lacalle Pou – Argimón, con un importante marco de público en Costanera Norte.

Se hicieron presente al igual que en los actos efectuados por el colorado Ernesto talvi el pasado viernes y del propio presidenciales Luis Lacalle Pou en la noche del sábado en Plaza Artigas, dirigentes de los partidos que conforman el llamado “Coalición del Cambio”.

Manini comparó la situación por la que se formó la coalición multicolor con la de una cruzada libertadora de los 33 Orientales. En la introducción de su discurso, Manini trajo a la memoria el evento que se dio en el arroyo Monzón, cuando el general Fructuoso Rivera se unió al otro general Juan Antonio Lavalleja para unirse a luchar.

Según Manini esto muestra una «clara referencia al momento actual donde se formó la coalición multicolor para «pelear» por llegar al Gobierno.

Sobre este tema Manini agregó que es importante «mantener nuestras raíces sin desconocer la historia». «En nuestras raíces está nuestra fortaleza. Si permitimos que nos corten raíces, no vamos a tener fortaleza ninguna y no vamos a poder salir adelante en el concierto de las naciones. Eso lo tenemos que entender todos», indicó el excandidato.

Además, agregó que estamos viviendo «un cambio de época» y como uruguayos, «solo vamos a poder salir adelante unidos». «Todos juntos vamos a tener que tirar de la carreta para salir del pantano. Si alguno decide poner palos en la rueda, no va a salir adelante la carreta. Solo lo permitirá la unidad».

Por otra parte, Manini sostuvo que «no se deben aceptar libretos» que vienen «escritos de otras latitudes» y que hay que empezar a aplicar políticas que «solucionen problemas de los uruguayos» y no para «solucionar conflictos de componentes extranjeros, sean países como empresas».

Por último, Manini reconoció que el «talón de Aquiles» del actual Gobierno es la seguridad. «Aunque les costó reconocerlo, recién ahora lo entienden, y fue el punto débil donde la ciudadanía los está castigando duramente. Y en buena medida, es por eso por lo que se van, se van definitivamente», afirmó Manini.