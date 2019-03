Desde la Comisión de Field, las observaciones no faltaron para algunos escenarios. Y no son pocos. Por ejemplo: Saladero, Parque Tomás Green (Tigre), Parque Rufino Araújo (Ceibal), Parque Luis T. Merazzi (Ferro Carril), Gladiador, Parque Humberto Forti y Chaná. Sin especificaciones contrarias, Nacional, Universitario y Deportivo Artigas. La interrogante fluyó de un par de jornadas a esta parte: si todos los escenarios responderán a las condiciones que se pretenden, como para que el fútbol se inicie efectivamente el próximo domingo en la “A” y en la “B”.

UN LUNES PARA PACTAR

A la luz de lo decidido (que la temporada despunte el 31 de marzo, de acuerdo a la reglamentación vigente), ya esta noche en el Consejo Superior tendría que sortearse el calendario.

O sea, a seis días solamente del inicio del fútbol, se revelará el orden de los partidos.

En tanto, flota una pregunta: ¿el fútbol 2019 sin lanzamiento de tipo alguno?

Son cuestiones a plantearse esta noche en el Consejo Superior.

Mientras que en tiempos de dudas, surge la más capital y candente: ¿despunta la temporada en el domingo que viene o la postergación para el 7 de abril, tal cual pareció preverse en un principio?

Pero además, hay que tener en cuenta que Salto juega el fin de semana ante Paysandú, el partido de vuelta por semifinales de la sub 17.

Los neutrales quieren que Salto afronte el domingo a las 17 horas.

En ese caso, la postergación para el 7 de abril será inevitable.