Calendario de partidos para la tercera rueda del campeonato de la “A” 2016.

Fecha (1)

Gladiador (3) Salto Nuevo (2).

Universitario (1) Nacional (0).

Ceibal (2) Ferro Carril (2).

Fecha (2)

Nacional (1) Ceibal (1).

Ferro Carril (3) Gladiador (2).

Salto Nuevo (0) Universitario (1).

Fecha (3)

Universitario () Gladiador ().

Ferro Carril () Nacional ().

Ceibal () Salto Nuevo ().

Fecha (4)

Universitario – Ferro Carril.

Gladiador – Ceibal.

Salto Nuevo – Nacional.

Fecha (5)

Salto Nuevo – Ferro Carril.

Gladiador – Nacional.

Universitario – Ceibal.

IMPORTANTE

Universitario que ganó el torneo Acumulado, de no ganar esta tercera rueda tiene opción de jugar un partido extra por el titulo, siempre y cuando termine hasta el cuarto lugar en las posiciones.-

POSICIONES



GOLEADORES

Carlos Vera (F.C) 2

Mauricio Trinidad (G) 2

Alexander Píriz (U) 2

CON UN GOL

Carlos da Silva (G)

Rodrigo Izaguirre (G)

Dany Miranda (G)

José Gómez (S.N)

Ariel Gaite (S.N)

Pablo Gonzalez (C)

Juan de los Santos (C)

Nicolás Ferreira (C)

Angel Pereira (N)

Juan Viera (F.C)

Gabriel de Souza (F.C)

Fabricio Lairihoy (F.C).