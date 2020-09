A diferencia de los mayores que desdoblan la primera fecha (ida), con dos juegos hoy los restantes mañana, en el caso de la Sub 17, los cuatro en esta sábado de retorno. El estreno de los salteños desde la hora 16.

Un total de tres representantes de la cuenca litoraleña: Salto, Paysandú y Colonia. De los partidos que se juegan a las ternas designadas.

*********

FASE NACIONAL- CUARTOS DE FINAL CATEGORÍA SUB 17 – PARTIDOS DE IDA

Colonia vs Salto. sábado 12 de setiembre. Hora 16:00. Estadio: “Alberto Supicci”. Árbitros de Soriano Capital: César Arrúe, Wilson Montero y Andrés Osores.

**********

Lavalleja vs San José Capital. Aábado 12 de setiembre. Hora 16:00. Estadio: “Juan A. Lavalleja” de Minas. Árbitros de Floridal: Fabricio Treza, Wilson Montero y Denis Romero.

**********

Treinta y Tres vs Soriano Interior. Sábado 12 de setiembre. Hora:17- Estadio “Centro de Empleados de Comercio de Treinta y Tres. Árbitros de Canelones Interior: Pablo Vilariño, Richard Vidal, Iván Carro.

**********

Maldonado vs Paysandú. Sábado 12 de setiembre. Hora: 15:30. Estadio: “Domingo Burgueño Miguel” de Maldonado. Árbitros de Florida Interior: Facundo Piña, Gustavo Cardozo , Celso Scaron.