La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) indicó los cambios en el sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a causa de la postergación de los mismos para el 2021 (23 de julio al 8 de agosto), lo cual trae variantes también en la situación de los atletas uruguayos.

Lo primero que comunicó es que los resultados conseguidos en pruebas realizadas entre el 6 de abril y el 30 de noviembre de este año no serán válidos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. «El periodo de clasificación está suspendido del 6 de abril al 30 de noviembre, incluido», escribió World Athletics (antes IAAF) en un comunicado, una semana después del anuncio de las nuevas fechas de los Juegos, que han sido retrasados un año por la pandemia del nuevo coronavirus. Igualmente aclaró que los atletas que hubieran conseguido su marca clasificatoria en el período anterior al 6 de abril la mantendrán pensando en la cita olímpica. Si tendrán valor las marcas mínimas que se obtengan desde el 1º de diciembre al 29 de junio de 2021

Uruguayos y el ranking

La otra posibilidad de acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio en el atletismo pasa por la vía del ranking, que sirve para todos aquellos atletas que no consiguieron la mínima de clasificación directa y se basa en un sistema de suma de puntos por actuaciones en un período de tiempo determinado y en base a las plazas a completar.

En el mismo hasta el cierre inesperado por la pandemia (el 6 de abril según confirmó World Athetics) había tres uruguayos que estaban consiguiendo su lugar Tokio por esta vía.

Emiliano Lasa se ubicaba 19 de los 32 cupos que hay para salto largo, María Pía Fernández en el lugar 39 de los 45 puestos en los 1500 metros y Déborah Rodríguez esta 43 de las 48 plazas en los 800 metros llanos.

Antes del aplazamiento de los Juegos la fecha límite para conseguir puntos para el ranking era el 31 de mayo, pero con la suspensión de la gran mayoría de los eventos importantes por el virus y que además el Comité Olímpico Internacional decidió trasladar Tokio para mediados de 2021, todo cambió. La Federación Internacional de Atletismo decidió entonces mantener los puntos conseguidos entre el 1 de mayo de 2019 y el 5 de abril de 2020, pero le sumará un plazo extra que se extenderá desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 29 de junio de 2021.

Es decir, los uruguayos que ya se encuentran en lugar de clasificación por ranking deberán sostenerlo por seis meses más, mientras que los que buscan llegar a esa posibilidad (Santiago Catrofe en 1500 metros, Andrés Silva en 400 metros con vallas, entre otros), tendrán un plazo extra para conseguirlo.

La «reina»

En la maratón de Río de Janeiro 2016, Uruguay estuvo representado por un equipo completo (tres fondistas) algo, que es una realidad, no sucederá en Tokio.

La clasificación directa para la misma exige bajar un tiempo de 2:11.30 y es una disciplina que tiene la particularidad que superó ampliamente los 80 cupos previstos para atletas con marca mínima alcanzada, al punto que hay 91 con esta condición. Es decir, que ya no existe la posibilidad de clasificar por ranking al evento y esto hace que Nicolás y Martín Cuestas o Andrés y Christian Zamora, tengan la necesidad de hacer la mínima para clasificar.

En el caso de la maratón el plazo para obtener el registro también tendrá un plazo extra que comenzará el 1 de diciembre de 2020 y se extenderá hasta el 31 de mayo de 2021.