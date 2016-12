Tom Cruise llegó olímpicamente a sus 53 años de edad y sigue tan campante como siempre, con un promedio de películas anuales envidiables, tanto en número como en calidad.

No hay duda que Cruise es un laburante del séptimo arte, preocupado siempre por dar lo mejor de sí para el show que veremos en el cine, un despliegue de acción avasallante.

En esta ocasión, con un nuevo acierto, al descubrir a un nuevo personaje con una filosofía de vida poco común. Confieso que cuando fui a ver la primera película de Jack Reacher prejuzgué que se trataría de una película más de Tom Cruise, es decir, casi dos horas puesto para el lucimiento personal de la estrella hollywoodense. Sin embargo, Jack Reacher tiene un guión con contenido y con varias vueltas de tuerca que a uno lo dejan gratamente sorprendido. Cruise da en la talla de este personaje literario, creado por Lee Child, y que es poco ortodoxo a la hora de resolver casos complejos.

Recordemos que en la historia original, uno de los sospechosos en un caso de homicidio múltiple saca a relucir el nombre del francotirador del ejercito Jack Reacher iniciando así una increíble persecución en busca de la verdad en el primer film protagonizado por Cruise.

Algo más de 200 millones de dólares recaudó a nivel mundial esta película asegurando así la posibilidad de una secuela que llega tres años después con su protagonista por delante y la dirección de Edward Zwick, que viene a sustituir a Christopher McQuarrie, cineasta que dirigiese la primera entrega.

‘Jack Reacher 2’, al igual que su antecesora, se basa en una de las novelas del creador del personaje, novelista que ha logrado que las aventuras de este policía militar sean de lo más populares en Estados Unidos.

En este caso Reacher acude a la sede de su antigua unidad en respuesta a la llamada de la comandante al mando Susan Turner, para descubrir que es el principal sospechoso del asesinato de una joven de 16 años.

SINOPSIS. Jack Reacher (Cruise) regresa a su antigua base militar en Virginia. Allí descubrirá que Susan Turner (Cobie Smulders), la mujer que lo ha reemplazado como líder de su unidad, ha sido arrestada por espionaje. Pero Reacher sospecha que algo no encaja, por lo que el exmilitar acaba huyendo de la ley junto a ella mientras intenta dar con los verdaderos culpables, a la vez que investiga crímenes ocurridos en extrañas circunstancias.

Su objetivo entonces será descubrir la verdad de lo que está pasando, pero para lograrlo tendrá que emplearse duramente por partida doble, luchando para salvaguardar su nombre y para seguir con vida.

KIMMEL PRESENTARÁ LOS OSCAR 2017

A poco más de dos meses para la gala de los Oscar 2017, se sabe que el anfitrión será uno de los presentadores de moda de la televisión estadounidense como es Jimmy Kimmel, que se encarga de dirigir el conocido programa Late Night With Jimmy Kimmel.

No es la primera vez que Kimmel se encarga de presentar un gran evento, recordando los Premios Emmy en 2012 y 2016, pero sin duda el acto de los Oscar completará su ‘currículum’ de una manera impresionante. Será el próximo día 26 de febrero de 2017 cuando tenga lugar la que será la 89 edición de los Premios Oscar.

POLÉMICO TANGO

Hace más de cuarenta años que se estrenó la polémica ‘El Último Tango en París’, cinta dirigida por el reconocido cineasta Bernardo Bertolucci y protagonizada por la estrella Marlon Brando y la actriz María Schneider. La cinta considerada de culto, está de nuevo en las portadas de distintos medios tras confirmarse que una conocida escena sexual no estaba en el guión, y que Marlon Brando literalmente violó a Schneider ayudándose de mantequilla como lubricante.

La información ya trascendió hace unos años en una charla realizada en la Cinemateca francesa, pero ahora tras una difusión más extendida de la información y sus detalles, ha estremecido a la comunidad de famosos y el resto del mundo. Mencionar que el propio cineasta italiano Bertolucci admitió que la escena en la que Marlon Brando de 48 años de edad, utilizaba mantequilla para sodomizar a la actriz María Schneider de 19, declarando que “no quería que fingiese la humillación, quería que la sintiese. Es algo criticable, pero las películas se hacen así”.

Recordemos que hace años la propia Schneider denunció aquella escena, declarando que se sintió violada tanto por Bertolucci como por Brando, y se lamentó de no haber solicitado la presencia de su agente o un abogado antes de realizar la escena. Tanto el director como el actor fueron nominados para recibir la estatuilla dorada de los premios Oscar en 1973, sin conseguirla.