No se juega, no se puede, momento por demás complicado, si podés…quedate en tu casa

Es así, y no queda otra, en este caso hablamos del deporte en sus diferentes disciplinas, todo suspendido hasta nuevo aviso, no hay actividad de ningún tipo, y nos parece que más allá de acatar las medidas que a través del gobierno actual, y el Ministerio de Salud Pública se han tomado a fin de que los contagios del Coronavirus (Covid – 19) se pueda reducir a la mínima experesión aquí en nuestro país (ojalá suceda lo mismo en el resto del mundo), debemos decir que los diferentes estamentos del deporte (como debe ser) acataron de forma inmediata todas las medidas adpotadas, y desde que fueron informadas, horas más, horas menos, aquí en nuestro país toda la actividad deportiva quedó suspendida y/o postergada en forma total hasta nuevo aviso. Aquí lo primero que hay que pensar es que está en juego la salud de todos, y se sabe que una de las formas (primordial) de frenar los contagios de este virus, que también hay que decir aún no cuenta con una vacuna, o una medicación que lo prevenga, controle, o frene, es la de quedar cada uno en su casa (o salir lo mínimo indispensable), para que de esa forma los contagios queden reducidos la mínima expresión.

Estamos observando cada día, tristes, lamentables, y fatales ejemplos claros de lo que sucede en Europa, y en el caso de Sudamérica, si bien el virus ha cobrado pocas víctimas, se sabe que estos días serán claves para el contagio o el freno. Es tomar conciencia y acatar las medidas, lo que sea en cuanto al deporte se pensarà, y se coordinará más adelante, cuando se pueda, hoy la “urgencia” es otra, las competencias pueden esperar, después habrá tiempo para analizar y/o estudiar si tal o cual campeonato se sigue jugando o se suspende, después habrá tiempo para diagramar el calendario de las diferentes actividades deportivas. Hoy la “urgencia “ y necesidad es otra, la toma de conciecia y responsabilidad social es clave y fundamental, para cuidarnos cada uno de nosotros y cuidar al otro, nos parece que en cuanto a esto no deberían existir dos opiniones diferentes al respecto, por eso está bueno que se tome cabal y real conciecia del momento. Por eso si podés, y tu realidad así lo permite, quedate en tu casa, porque a este partido… seguro lo ganamos entre todos.

DANIEL SILVEIRA