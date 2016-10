Neutrales se expidieron: pena a socios de Ferro Carril por una fecha

Francamente sí. Todo un topetazo en la décima fecha de la segunda rueda en la Divisional “A”, cuando se enfrenten Ferro Carril-Salto Nuevo en el Parque Merazzi. De los partidos claves en la fecha. Pero además en el preliminar, con Universitario jugando y su necesidad de sumar para que el fin del ganar el Acumulado, no se le vaya de las manos. Tres dobles jornadas: Merazzi, Gladiador y Parque Dickinson. En cancha albinegra, la más encendida propuesta. A saber.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Hora 14.15′- Progreso vs Universitario.

Hora 16.30′- Ferro Carril vs Salto Nuevo.

CANCHA DE GLADIADOR

Hora 14.15′- Dublín Central vs Salto Uruguay.

Hora 16.30′- Gladiador vs Fénix.

PARQUE ERNESTO DICKINSON

Hora 14.15′- Nacional vs River Plate.

Hora 16.30′- Ceibal vs Saladero.

LOS NEUTRALES Y EL FALLO

El Tribunal Arbitral no se pronunció, pero sí los neutrales en el fallo pendiente de la primera rueda, cuando se enfrentaron Ferro Carril y Fénix en el Merazzi. Hinchas de Ferro denunciados por insultos y escupitajos a la terna, estos últimos “los que no llegaron a impactar por la red de sol y sombra”. Los neutrales, tal como lo establecen las disposiciones se pronunciaron: por un partido cuando sea local, los socios de Ferro Carril DEBERÁN PAGAR LA ENTRADA.

Ello sucederá en la fecha del próximo domingo, en ocasión del juego ante Salto Nuevo. La franja será local, pero sus socios pagarán. Ferro no pierde la condición de locatario.

LOS TRES SANCIONADOS

Desde el Tribunal de Penas, tres sanciones resueltas: Carlos Godoy (Progreso) 3, Hugo Martínez (Gladiador) 1 y Cristian Sánchez (delegado de Universitario) 1. Universitario solicitó audiencia al Tribunal de Penas. Desde el delegado de Saladero, Pablo Cardona, el deseo de “pronto retorno y voz de aliento para Dublín Central y Fénix”.

LOS QUE VIERON LA ROJA

Nutrida la nómina de expulsados en la 9ª fecha. Repasemos: Ángelo Sagradini (Salto Uruguay), Charly Cabrera (Salto Uruguay), Gerardo Chiessa (Salto Uruguay), Leandro Acuña (Progreso), Oscar González (Fénix), Ruben Peña (ayudante de campo de Fénix), Walter Monchetti (River Plate), Juan de los Santos (Gladiador), George dos Santos (Universitario), Ramón Rivas (DT de Universitario), Juan Viera (Ferro Carril), Juan Alberto Iriarte (Ferro Carril), Octavio Espalter (Director Técnico de Ferro Carril) y Héctor Bénet (kinesiólogo de Saladero).

LAS 1.530 ENTRADAS VENDIDAS

Ese fue el número total de la novena fecha en el tramo final. Por todo concepto: $ 145.890 taquillados. Parque Dickinson: 710 y $ 67.880. Parque Carlos Ambrosoni: 431 y $ 41.000. Cancha de Nacional: 389 y $ 37.010. Un total de 40 hinchas de Gladiador denunciados por ingresar sin pagar: el club deberá afrontar el costo de esas entradas. El delegado Abel Rumi, interrogó en voz alta: ¿”sólo de Gladiador se colaron?”.

LA RAZÓN DEL NO TRÁMITE

Integrantes de la Comisión Directiva de Libertad FC canalizaron a través de Salto Nuevo la inquietud. Por eso ayer en el Consejo Superior, el delegado Deolindo Miquelarena interrogó porqué no se le dio trámite a una nota que desde esa entidad se derivó a los neutrales, reclamando instancias para su retorno a la Liga Salteña de Fútbol.

El presidente Walter Martínez, fue entre escueto y terminante: “No se le dio trámite porque Libertad no existe en la Liga”. Para Libertad, el estatuto de OFI en estos casos (objetivo de retorno), está por encima del que rige en la Liga Salteña de Fútbol.

“COMO UN NUEVO CLUB”

No está en claro ahora, si la entidad del Barrio Cien Manzanas impulsa una nueva corriente de gestiones para que alguna puerta se abra en la tentativa de volver a escena, luego de años al margen. Comisión de Reglamento estableció en su informe que en casos como estos, Libertad tiene vedado su ingreso porque resignó su afiliación y en su momento en la Liga se votó para no acceso de nuevos clubes. A Libertad se lo toma “como un nuevo club” y no como parte de un pasado en la Liga, con actuaciones en la mayoría de las divisionales.

RESERVAS: FERRO CAMPEÓN

Ayer a la noche, Ferro Carril y Salto Uruguay afrontaron la final en Reservas. Empataron 0 a 0 al cabo de los 90′ y en los penales, Ferro decidió 3 a 1. Noche espléndida de Nicolás Panelli en el arco de Ferro Carril, quedándose con tres de los cuatro penales. Ferro despuntó con Panelli; Orihuela, Bérniz, Rodríguez, Fiordelmondo; Mariano de los Santos, Avelino, Cruz; Agustín Panza; De Souza y Rivero.