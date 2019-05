Montevideo, 22 may (EFE).- La vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, afirmó este miércoles que el Gobierno trabaja «a mil» para hallar una solución a la crisis abierta por la decisión de la compañía brasileña Petrobras de salir del país que este miércoles motivó un paro parcial y una marcha de sus trabajadores en Montevideo.

»No tengo claro cuál va a ser la definición (del problema). Sé que entre el Ministerio de Trabajo y el de Industria están trabajando a mil para darle una salida. Es importantísimo la salida que le podamos dar», declaró a la prensa Topolansky. La vicepresidenta del Gobierno de Tabaré Vázquez acudió este miércoles a la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes), en Montevideo, donde intervino, en un desayuno informativo, la precandidata a las elecciones internas del Frente Amplio, Carolina Cosse. Topolansky apuntó que la situación en Petrobras es «un asunto especialmente complicado porque Brasil está especialmente complicado» y destacó que «por alguna razón los brasileños la están desguazando y privatizando». »Esto es un rebote de los grandes problemas que tiene Brasil», reiteró. Sobre el paro parcial de la central sindical uruguaya PIT-CNT que tiene lugar este miércoles y la posible convocatoria de uno de 24 horas en próximos días, Topolansky defendió «el derecho a huelga y a sindicalizarse» que existe en Uruguay, aunque acotó que «el movimiento sindical tiene que ver si las medidas que se tomen ayudan o no ayudan».

La vicepresidenta insistió en que el Ejecutivo busca «consolidar una solución negociada», porque es «el mejor» camino, aunque reiteró que la situación es «difícil de resolver, porque no es solo que se vaya la empresa, sino quién se va a hacer cargo».