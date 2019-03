Tras los hechos y situaciones registradas en las úiltimas dos fechas, el dirigente de la L.S.F.S

Pablo Sosa decidió dar un paso al costado, una pena…

Y sin dudas que no deja de ser una noticia lamentable, tras la pasada reunión semanal de la Liga Salteña de Fútbol Sala, el dirigente Pablo Sosa decidió dsar un paso al costasdo, en lo que refiere a a su participación como integrante del Cuerpo de Neutrales. La decisión fue informada a la Mesa por el propio Pablo Sosa, los motivos esgrimidos y argumentados por el dirigente, fueron que la decisión fue tomada luego de pensar y analizar los hechos y situaciones acaecidos en las últimas dos fechas disputadas del campeonato en la divisional “A”. Primero al final del partido Florida vs Almagro, y el restante el pasado fin de semana en el compromiso disputado entre Florida vs Ceibal, donde dicho dirigente, por motivos que realmente no se entienden, fue destinatario de insultos, y lo más lamentable, también de agresiones de hecho (en ambas oportunidades), por parte de parciales y jugadores de ambos planteles de los equipos antes mencionados.La llegada de Pablo Sosa a la disciplina, y a la Liga se registra primero como delegado responsable del equipo de Florida Futsal, luego Sosa es invitado a formar parte de la actual dirigencia, la que por votación mediante, se le renueva la confianza en esta temporada en Asamblea, donde justo es decir no se presentó ninguna lista opositora, a lo que venía siendo el trabajo, y gestión realizada por los dirigentes actuales, los que en su mayoría coninúan al frente de la Liga Salteña de Fútbol Sala.

El trabajo de Pablo Sosa como encargado de presna y propaganda en la Liga venía siendo muy bueno (las cosas como son), aspecto que fue destacado inclsuo por El Pueblo en varias ocasiones, debido a que la información real y concreta surgida en el ámbito de la Liga Saltaña de Fútbol Sala siempre fue aportada en tiempo y forma por el meciondo dirigente, más allá de lo que especificamente era su aporte constante al propio Consejo de Liga, buscando, e intentando siempre estar en todos los detalles referidos a la competencia y organización del espectáculo en sí. Por eso decimos, lamentabl lo sucedido, pero a su vez plenamente entendible la decisión tomada por Pablo Sosa, la que esperamos desde nuestro lugar en algún momento se pueda revertir, recordando una opinión que muchas veces hemos vertido en estas pàginas, la clase dirigencial es una “especie” en extinción, cada vez son menos los dirigentes aptos, y responsables, que se dedican a tabajar por tal, o cual disciplina en las diferentes instituciones y Ligas conformadas. El tema es que no se los está “cuidando”, y esto no es buena cosa, porque no aparecen nuevos, y si aparecen, con este tipo de acciones es muy poco el tiempo que permanecen, y deciden retirarse, como en este caso por ejemplo. A veces, es mucho más fácil y sencillo “culpar” a un dirigente, o un árbitro por tal o cual situación donde se puedan sentir perjudicados, pero nada se dice al, o los jugadores que debido a problemas de total indisciplina y espíritu deportivo dejan a su equipo en inferioridad númerica, y eso incide claramente tembién en un resultado posterior negativo para el mismo equipo. Primero una pena, y después un toque de alerta para el entorno del Futsal lo sucedido, esta displina a crecido, y sigue creciendo a nivel local, está demostrado, el tema es que ante este tipo de hechos y situaciones, a veces nos palnteamos la interrogante de que sí no será momento de “parar la mano”, reflexionar, reunir al entorno, y buscar otro tipo de medidas, las que definitivamente puedan erradicarr a los violentos de la disciplina, es nuestra opinión.

DANIEL SILVEIRA