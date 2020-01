Sao Paulo, 25 ene (EFE).- Nunca antes se habían visto, pero el primer encuentro entre Diego El Cigala y Toquinho tiene el sabor de una conversación entre dos viejos amigos. Una pregunta y ambos descubren que «comparten los mismos códigos», pero, sobre todo, la misma forma de encarar el día a día: «Quien no se ensucia de vida, no vive».

El compositor de «Acuarela» y el cantaor de flamenco compartieron por primera vez el escenario este viernes en Sao Paulo en el marco del festival «Son Estrella Galicia, Brasil abraza España», un palco en el que los dos consagrados artistas fusionaron el flamenco con la Música Popular Brasileña (MPB) y la bossa nova a través de temas prestados, como «Eu sei que vou te amar» y «Silencio».

«La música no entiende de fronteras, es ‘made in’ corazón», asegura Toquinho (Sao Paulo, 1946) en una entrevista conjunta con Efe, parafraseando una estrofa de su canción «Made in coração».

El Cigala (Madrid, 1968) coincide con el «maestro», por quien no esconde su admiración y, a partir de ahí, la entrevista ya no es una entrevista, sino el registro de la primera cita entre dos de los cantantes más conocidos a ambos lados del océano.

Entre carcajadas y miradas de complicidad, Toquinho y El Cigala divagan sobre la música, sobre la complejidad del flamenco, sobre lo «fantástico» que fue tocar junto con Vinicius de Moraes y, principalmente, sobre la importancia de vivir el presente.

PREGUNTA: Es la primera vez que se suben juntos a un escenario…

TOQUINHO: La primera vez que nos vemos. Estás siendo testigo ocular de la historia.

P: ¿Qué se extrae de este encuentro?

EL CIGALA: Mucha emoción, sentimiento, mucha musicalidad, armonía.

T: Yo no creo en la música sin emoción, cuando hay verdad musical, ganas de hacer las cosas bien, la emoción llega sola. La verdad tiene que aparecer siempre de forma honesta, fundiendo los mundos musicales.

P: ¿Y qué supone esa fusión del flamenco con la MPB y también con la bossa nova?

EC: A mí me gusta mucho la música brasileña por su armonía. Está llena de matices (…) Está pegada al flamenco, porque son músicas de alma, músicas del pueblo.

T: Tengo una canción que hice para Sadao Watanabe, que es un gran saxofonista, que dice que la música no tiene fronteras, es «made in corazón».

EC: La música no tiene fronteras…

T: Alguna vez toqué con Paco de Lucía, con Vicente Amigo, que son grandes guitarristas, y siempre hay una fusión de espíritus musicales. Yo no toco sólo bossa nova, que también, yo hago música.

EC: Si a la música se le pusieran fronteras no sería música, sería todo forzado. La música del maestro Toquinho y la mía son músicas de verdad.

T: La música es una continuación del día a día, como respirar, como tocar. Es una cosa simple.

EC: Se canta como se es.

T: Sí, una continuación del camerino, una continuación de la vida.

P: Hablando de la vida. Toquinho, una de sus canciones dice que solo quien vive, ve.

T: Quien vive, verá. Solo quien se ensucia vive la vida como es.

P: ¿Y creen que ustedes han exprimido la vida al máximo?

(Un murmullo, una mirada de complicidad y una sonrisa seguida de una carcajada)

EC: Aquí estamos.

T: Sucios de vida (risas). Nos queda menos de lo que vivimos, pero… Quien se protege de la vida no la ve, se queda ahí, no entra. Yo leí un poema de Ferreira Gullar, llamado «Poema Sucio». Una vez nos lo leyó a mí y a Vinícius (De Moraes) y le pregunté: ¿Por qué ‘Poema Sucio’? Y me contestó: «Sucio de vida». Y es que quien no se ensucia de vida, no vive.

EC: Y para cantar hay que vivir.

T: Hay que vivir de verdad.

EC: Pero de verdad.

T: De verdad.

EC: Las cosas buenas y las cosas malas. Hasta incluso con las cosas malas aprendes a hacer las buenas.

T: Sí, o continúas haciendo las malas. (carcajadas)

EC: Aquí hay conexión.

P: Parece que la conexión llegó antes incluso de conoceros…

EC: Sí, ¿no?, parece que el maestro y yo nos conocemos desde hace… veinte años.

T: Hay muchas formas de hablar. Hay códigos. Y cuando se tienen los mismos códigos…

P: Volviendo a la vida, ambos cuentan con una trayectoria muy sólida. ¿Con qué momento de su carrera se quedarían?

EC: Un momento crucial en mi vida fue cuando conocí a Bebo Valdés, pues como que conocí a mi héroe. Vengo del mundo de la guitarra, del maestro Paco, Tomate, Morao… pero fue Bebo quien me hizo cantar por primera vez a piano, que entrase en el mundo del bolero, conocer la música afrocubana, latina, conocer la música de México.

Él ya me hablaba de la música brasileña, porque a él le encantaba Brasil. Fue uno de los puntos claves en mi vida artística.

T: Yo me quedaría con el ahora, con este momento, pero hubo grandes pilares (en mi vida). El trabajo junto a Vinícius de Moraes, durante diez años, fue fantástico.

EC: Era maravilloso, ¿no?

T: Sí, era un poeta fantástico. Yo tenía 23 años cuando empecé a trabajar con él, haciendo canciones.

Él ya era el gran Vinícius. Tuve ese privilegio y quizá la sabiduría de poder lidiar con ese hombre.

Pero todo esto está en mí. Paulinho da Viola tiene una frase que dice: «Yo no vivo del pasado, pero el pasado vive en mí».

Estar ahí, con todo ese pasado. Me quedaría con el ahora, con este momento. La vida está ahí.

EC: Vivir el momento, se tiene que vivir el momento.

P: Y sobre el futuro, ¿habrá un trabajo conjunto entre Toquinho y El Cigala?

E: Se lo dejo al maestro.

T: Ya estoy pensando en un tema… Él saldrá de aquí, y me comprometo, saldrá de aquí con una idea musical.

EFE/Fernando Bizerra Jr