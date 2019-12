Una lamentable tragedia y hechos de violencia se vivieron en las últimas horas

Fatal accidente en Avda. Barbieri y Soca

Un joven de 21 años perdió la vida tras chocar contra un árbol la camioneta que conducía; su acompañante se encuentra en estado grave

Triste desenlace tuvo en la pasada jornada el joven Felipe Torres, de 21 años de edad, quien perdió la vida al colisionar la camioneta que conducía, contra un árbol del cantero central de Avenida Barbieri. Con él, viajaba una mujer veinteañera, quien sufrió politraumatismos graves, siendo derivada al nosocomio local.

De acuerdo a información recabada de fuentes oficiales, la o las causas del episodio, están siendo investigadas.

PARTE OFICIAL

En la madrugada de ayer, a la hora 5:39, ocurrió un siniestro de tránsito en la esquina de Avenida Barbieri y Soca, donde, desafortunadamente, un joven de 21 años de edad, perdió la vida tras chocar la camioneta que conducía. Su acompañante, una mujer de veinte años de edad, resultó «politraumatizada grave, siendo trasladada hasta el Hospital Regional Salto.

En el lugar se hizo presente personal del Destacamento de Bomberos y efectivos policiales, como también una unidad de emergencia móvil, cuyo médico de guardia le diagnosticó al masculino: «fallecimiento», en tanto que a la joven mujer: «politraumatizada grave». También concurrieron a la escena del hecho, funcionarios del Cuerpo Inspectivo de Intendencia y de la Policía Científica; intervino la Brigada de Tránsito. Se ampliara.

Los oportunistas nunca duermen: un hombre fue baleado en el «Paseo de Compras» al evitar un hurto

Siendo las 15:35 horas de ayer, en un local de ventas del «Paseo de Compras» (bagashopping), un hombre mayor de edad, empleado del lugar, fue víctima de un disparo de arma de fuego, siendo trasladado al Hospital Regional Salto.

De acuerdo a información oficial, a la hora mencionada, la Mesa Central de Operaciones derivó a personal policial hasta Avenida Wilson Ferreira Aldunate, donde se entrevistó al propietario del local comercial, quien manifestó que, se encontraba entrando mercadería por la tormenta y la lluvia, cuando escuchó una detonación de arma de fuego, viendo a su empleado, un hombre mayor de edad, herido de un balazo, llevándolo de inmediato al Centro de Agudos. Tras ser asistido por el médico de guardia, se le diagnosticó: «herido de arma de fuego con orificio de entrada», siendo trasladado al Hospital Regional Salto, al no ser usuario del CAM. Según testigos presenciales del hecho, dos individuos que circulaban en motocicleta, aprovechando el momento en que se intentaba guardar la mercadería de los puestos de venta al comenzar la lluvia y el viento, le dispararon al herido, quien habría intentado evitar el hurto. Los malhechores se habrían fugado sin lograr llevarse nada.

Personal de la Dirección de Investigaciones se encuentran abocados a dar con el paradero de los delincuentes.

Dueño y clientes de carro de comidas fueron rapiñados en la noche del viernes

En la noche del viernes, a la hora 23:47, personal policial concurrió hasta calle 25 de Agosto al 100, derivado por la Mesa Central de Operaciones, donde fue entrevistada una mujer mayor de edad, quien manifestó que, se apersonaron dos individuos en moto, uno de los cuales lo amenazó con un arma, exigiéndole la entrega de la recaudación y el celular, a lo que accedió. Por otra parte, una pareja, ambos mayores de edad, los que se encontraban sentados en la vereda del carri to de comidas, fueron abordados y, mediante amenazas, le hurtaron dinero y un celular. No habría personas lesionadas por el hecho y no se efectuaron disparos de arma de fuego. Trabaja en el caso personal de la Dirección de Investigaciones.

Un menor fue detenido al hurtar un farol desde el frente de una finca

En la madrugada de ayer, a la hora 2:30, personal policial procedió a identificar a un menor de edad, quien se desplazaba caminando por calle Agraciada y Gutiérrez Ruiz, llevando consigo un farol del que no pudo justificar procedencia. Solicitada información al Sistema de Gestión de Seguridad Pública, el mismo carecía de requisitoria. Un hombre mayor de edad, posteriormente, formuló una denuncia, manifestando que le habían hurtado un farol desde el frente de su finca.

Consultado el Juez de Turno, dispuso: «trámites de rigor, entrega bajo firma a sus padres». Trabaja personal de la Dirección de Investigaciones.

Se detuvo al presunto autor de daños en comercio de 8 de Octubre y Córdoba

Efectivos policiales concurrieron a la hora 4:23 de ayer, hasta un comercio ubicado en la intersección de calle 8 de Octubre y Córdoba, donde se habrían originado daños. En el lugar, el propietario del comercio manifestó que, constató daños en un ventanal del local y el hurto de elementos de limpieza. A pocos metros del lugar, fue identificado un hombre mayor de edad, con similar descripción a la aportada por el usuario del 9.1.1., por lo que se procedió a trasladarlo a una dependencia policial para aclarar la situación. Trabaja en el hecho personal de la Dirección de Investigaciones.

Lo que la tormenta nos dejó: voladura de techos, caída de árboles y hasta salas de

internación del Hospital inundadas Fuerte temporal azotó el departamento de Salto

De acuerdo a lo pronosticado por el Instituto Uruguayo de Meteorol ogía, en la tarde de ayer, una fuerte tormenta de viento y lluvia afectó el departamento de Salto, la que tuvo una duración aproximada de unos 30 minutos.

Una vez culminada la misma, se pudo apreciar como resultado, voladuras de techos, ingreso de agua a viviendas, caída de árboles y columnas. Varios lugares de destaque fueron golpeados ferozmente por el temporal, entre ellos, el Shopping y el Hospital Regional Salto.

En éste último, tal como se pudo ver en diversos videos que circularon por las redes sociales y que fueron filmados por los usuarios del centro de salud, el agua corría hasta por las instalaciones eléctricas e inundó varias salas con personas internadas. Personal médico, no médico, acompañantes y hasta policías que estaban de custodia, ayudaron a sacar el agua y correr a los pacientes.

El Comité de Emergencias recepcionó las denuncias por parte de los ciudadanos que provinieron de distintos lugares, siendo asistidos por personal policial y del Destacamento de Bomberos.

Las autoridades estiman que llevarán varias horas poner en condiciones nuevamente la ciudad.

CECOED MANTIENE LA ALERTA

El coordinador del CECOED, Julio Texeira, señaló que las llamadas recibidas ayer al cierre de esta edición, fueron 115.

Las asistencias relevadas hasta el momento indican que hubo 41 árboles caídos, 11 voladuras de techos, 4 roturas de paredes, 15 llamados por ingreso de agua a viviendas.

En el interior del departamento, hasta el momento no se han reportado daños mayores. El CECOED continúa trabajando y monitoreando la situación, en contacto permanente con el SINAE.