Ferro Carril recibe a Huracán de Paysandú

Creemos que nunca antes, en este torneo y en anteriores, Ferroi Carril o algún equipo del fútbol de Salto se vió ante la obligación de GANAR el compromiso que van a disputar esta tarde si no quiere quedar fuera de la competencia.

Este es el caso de Ferro Carril en la tarde de hoy que, de los tres resultados que deja un partido de fútbol, solo le sirve uno (ganar) y al rival Huracán de Paysandú le sirven los dos restantes (ganar o empatar) según los números de las actuales posiciones cuando hoy se juega la última fecha de la Serie y donde San Lorenzo de Young ya sin chance alguna, dispone de fecha libre.

GANAR Y SEGUIR

Los números de las posiciones dejan en claro que la visita vendrá dispuesta a enfriar el partido, como sea y las razones son valederas. Aquellos equipos y sus jugadores que tienen experiencia, saben como hacerlo.

Ferro Carril tendrá que hacer frente a esa posible actitud de los visitantes que poco les interesará venir al Dickinson con la mira de llevarse los tres puntos. Y para sobrellevar esa posibilidad, lo primordial será el tener tranquilidad, el jugar para el equipo y sin mirar las agujas del reloj que en estos casos y cuando las cosas no salen, parece que “vuelan” y el tiempo no alcanza.

Ferro Carril puede conseguir lo que va a buscar en 90 minutos de fútbol, tiene figuras individuales que ya saben de estas cosas y por lo tanto, hay confianza en que el campeón de Salto logre el objetivo y pueda seguir en el torneo de clubes de OFI que ya entra en sus jornadas finales.

POSICIONES

Huracán (Paysandú) 7 puntos, Ferro Carril (Salto) 6 y San Lorenzo (Young) 1.

UNO SOLO PASA

Vamos a reiterar algo que ya anotamos. Ocurre que en esta segunda face del torneo, de los tres equipos que componen las distintas Series, solo el campeón pasará a la siguiente ronda donde quedarán los 8 mejores. Ferro Carril tendrá que GANAR o GANAR el próximo encuentros que resta en la Serie si quiere seguir en la competencia y lograr un lugar en los cuatro equipos que van a jugar las instancias finales con los mejores del país.

ASÍ JUEGAN

Domingo 1º de Julio

Torneo de clubes “B” de OFI

DICKINSON

Hora 15.30. Ferro Carril (Salto) – Huracán (Paysandú)

Árbitros de Rivera capital.

Néstor Coelho, Luis Ferreira y Marcio Echeverriaga

Veedor: José Luis Sabarrós.