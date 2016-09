Remates en la Expo Prado

Este viernes se realizaron los remates de los reproductores de las razas bovinas Hereford, en sus variedades mocho y astado, y Aberdeen Angus en la Expo Prado 2016. Primero fueron los pampas, que se ofrecieron en el galpón de ventas, que estuvo repleto de público. Allí, con régimen de bandera libre de rematadores y bancos se realizaron varios negocios destacados, pero en general el mercado se comportó cauto.

Los precios más destacados fueron: U$S 12.000 que Felipe Dutra invirtió por el Campeón Dos Años, de Zaina SRL, rematado por Escritorio Dutra Ltda; y U$S 10.000 por el Tercer Mejor Dos Años Menor de Sociedad Ganadera San Salvador, que fue comprado por La Lucha, y rematado por el escritorio José A. Valdez y Cía.

Más tarde, en el salón Multiespacio, se ofrecieron los Angus, realizándose con éxito en primera instancia el remate especial de vientres a cargo de Zambrano & Cía. Allí se comercializaron los siguientes productos a estos precios máximos, mínimos y promedios: 150 dosis de semen U$S 80, U$S 20 y U$S 42; seis vientres preñados U$S 12.000, U$S 4.800 y U$S 7.240; y tres terneras a U$S 4.800, U$S 2.640 y U$S 3.620.

Luego se realizó el remate de los reproductores que participaron de la muestra de la raza. El precio más importante fue US$ 15.000, que Luis Galván invirtió por el Reservado Gran Campeón, expuesto por Sociedad Ganadera San Salvador. La adjudicación se realizó con el martillo de Valdez y Cía. Por otra parte, el Gran Campeón Angus de la Expo Prado 2016, expuesto por Rincón de Pardavila, fue rematado por Escritorio Dutra Ltda y vendido en U$S 12.000 a Capela SRL, Bouza y Trabal.

Mientras que el Reservado Campeón Dos Años Menor, de Sociedad Ganadera El Yunque, fue vendido por MegaAgro en U$S 10.200.