Montevideo, 31 mar (EFE).- La Federación de Trabajadores de la empresa estatal petrolera de Uruguay (Ancap) anunció un paro de 24 horas a partir de mañana que reducirá la distribución de combustibles en todo el país, aunque no generará desabastecimiento, afirmó este domingo a Efe su presidente, Gerardo González.

El representante gremial aseguró que tras la medida tomada, en respuesta a una sanción económica de Ancap en contra de unos 20 trabajadores por la aplicación de medidas sindicales en Montevideo, el abastecimiento tanto a la población como a nivel aeroportuario «estará garantizado».

»El paro es de 24 horas, lo que nosotros garantizamos es que la medida no afectará ni generará condiciones de desabastecimiento de la sociedad y el sector aeroportuario, por lo tanto las guardias gremiales van a estar concedidas», expresó. Explicó que el paro se originó a partir de una resolución que tomó el directorio de Ancap de sancionar económicamente a trabajadores de la planta logística de Montevideo a raíz de un conflicto por una disputa legal. Según detalló, esta disputa se basó en que no existían las condiciones de seguridad para el traslado de gas a la planta logística por lo que los trabajadores se negaron a realizar el trasiego del combustible.