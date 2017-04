La medida sindical es por reclamos salariales y de revisión de la plataforma laboral.

Conflicto en el sector de la carne podría generar más medidas a partir de la próxima semana.

Los trabajadores de la industria frigorífica cumplirán un paro de 24 horas hoy por la falta de avances en las negociaciones salariales, cuyo plazo vence en los próximos días o laudará el Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, quedaron dispuestas otras medidas de movilización si la semana que viene no existe acuerdo entre empresarios y trabajadores.

La medida fue resuelta por la Federación de Obreros de la Industria de la Carne (Foica) este miércoles y deja inactivo a un sector que ocupa a 12 mil trabajadores. La diferencia en las propuestas salariales manejadas es de puntos porcentuales, a la vez que los industriales argumentan que el salario real del sector creció 106% en los últimos 12 años, informó una fuente industrial a El Observador.

La Foica se declaró en conflicto y resolvió la paralización por considerar que existe represión sindical en algunas plantas frigoríficas y para presionar a que se presente una propuesta de ajuste salarial la próxima semana cuando se convoque al Consejo Salarial, informó a El Observador el secretario general de la Foica, Luis Muñoz.

MERMA DE GANANCIAS

El dirigente sindical explicó que la posición de las empresas de argumentar una situación de crisis es para «nosotros incomprensible porque podrá haber una merma de las ganancias, pero no hay crisis».

El sindicalista afirmó además que mucho más que reclamar un aumento salarial, se plantea una revisión de toda la plataforma laboral del sector.

Muñoz agregó que la situación de represión sindical en el Frigorífico Solís se estaba superando en esta jornada, pero existen el mismo problema en otras empresas, y agregó que «bien se sabe que un conflicto por este tema sería mucho más largo que un reclamo salarial».

LAS DIFERENCIAS

Las diferencias entre empresarios y trabajadores en materia salarial representan dos puntos porcentuales, pero mucho más problemático resulta el planteo de 27 medidas reivindicativas que pidieron los trabajadores, explicó a El Observador una fuente empresarial.

Según la industria, el planteo de los trabajadores incluye un aumento de 10% para este año, con un IPC de 6,71% en los últimos 12 meses, lo que representa un incremento salarial de 5,3%, y 27 reivindicaciones salariales y de condiciones laborables.

Las empresas están dispuestas a otorgar un incremento de 8% para este año y a mantener todas las regulaciones alcanzadas en los últimos 12 años, incluyendo salarios adicionales, premio por nocturnidad, equipos de trabajo y otras condiciones acordadas en este período, así como garantizar a los trabajadores que no tendrán pérdidas de salario real en los próximos tres años, informó la fuente.

Por otra parte, la fuente agregó que el salario real en la industria frigorífica creció 106% (por arriba del IPC) en los últimos 12 años y más de 320% medido en dólares.

Sin embargo, las 27 medidas reivindicativas pedidas por los trabajadores «son inabordables», sostuvo el representante empresarial.