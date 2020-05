Sebastián González. El entrenador Sebastián M. González Aguirre, actual responsable Técnico de Círculo Sportivo brinda su opinión acerca del momento del básquetbol

En estos momentos de suspensión obligatoria de actividades referidas al deporte, es importante sumar la opinión de los entrenadores, en este caso puntual para hablar de básquetbol. Pero no solo en lo que atañe a lo deportivo, porque en definitiva ellos también conocen bastante a los chicos, y pueden también junto a los padres conocer de mejor manera el sentir y el pensar del niño, adolescente, joven, acerca del momento que estamos viviendo. Sebastián M. González Aguirre, ex jugador nacido en la «cantera» del club que hoy le toca dirigir, un perimetral de altísimos porcentajes, buena lectura de juego, comprometido siempre con el equipo, destacada trayectoria y participación en lo que hace sus producciones basquetbolísticas, en cada uno de los equipos que defendió a lo largo de su carrera, no solo a nivel local, del interior, y también en la capital del país a nivel de campeonatos Metropolitano y L.U.B, caso concreto Hebraica y Macabi, Aguada entre otros.

Sebastián, tu opinión acerca de cómo encara el Entrenador este momento, justo cuando estaba a punto de iniciar la temporada con el inicio del campeonato en categorías Formativas

Bueno estamos en una situación especial, y mundial, por lo cual no podemos encararla de otra forma que no sea seguir las recomendaciones de los organismos correspondientes, y de no ser estrictamente necesario quedarnos en casa. Sabemos que en algún momento va a pasar, y ahí podremos retornar a la actividad.

¿Qué pensás acerca de la fijación de los días sábados para Formativas?

Me parece una buena opción, que vale la pena probar, y luego evaluarla. El factor positivo más importante es que nos brinda es un día más de entrenamientos en la semana.

¿Cómo se mantiene motivados a los chicos en este momento de aislamiento?

Obviamente que no es igual al día de la temporada, pero hay que tratar de generar opciones para motivar a los jugadores en este tiempo. En nuestro caso tratamos de crear espacios de encuentro, ya sea mediante videos de ejercicios de los profesores en los grupos de whats app, y a partir de estos días charlas en las diferentes plataformas virtuales, con diferentes referentes, ya sea árbitros, jugadores locales, de Liga e internacionales, lo mismo en el caso de entrenadores, y algún otro profesional como sicólogo deportivo.

¿Cuánto tiempo se necesita entrenar cuando se autorice el regreso, previo a competir?

Yo creo que lo más importante es primero que esto pase, y que podamos iniciar los entrenamientos regularmente, y cuando así sea, realmente no me quita el sueño si comienza a la semana siguiente, porque a decir verdad, los «gurises» están con una ilusión, y unas ganas bárbaras de jugar.

¿Se pueden jugar menos partidos a nivel local….se podrá organizar OBL (Selecciones)?

Creo que sin dudas se va a acortar la temporada, es un año especial debido a un problema que escapa a nuestro alcance. No creo que se vaya a jugar OBL (ojalá me equivoque) pues tanto la FUBB como las Ligas del Litoral sin dudas verán resentida su economía, hay que salir a buscar más sponsors, en fin, es una realidad que afecta a todo el país.

Tu opinión general acerca del nivel actual de Formativas en Salto

Bueno, por lo general el nivel se compara con nuestros vecinos de Paysandú y Liga Regional de Soriano. En cuanto al déficit, lo que más me llamó la atención en el último año fue la diferencia física sobre todo en la división U17, la velocidad de las acciones. Sin embargo, el año anterior Salto en esa categoría fue Campeón de litoral, y luego jugó de igual a igual el campeonato Nacional, también es un tema generacional. Ferro Carril en 1ª división ganó el Integración con una base de jugadores que hace dos (2) años eran juveniles. Creo que hay que trabajar en la captación, de sumar más gurises, tratar de involucrar otras entidades, la comuna, llegar a más barrios, y sumar espacios para la práctica del básquetbol.

Gracias por tu tiempo, y por la nota Sebastián

Por nada, ha sido un gusto, gracias por acercarse, estoy siempre a la orden

DANIEL SILVEIRA