Profesor José Luis Masci

Trabajador incansable. Deportista de ley. Persona muy conocida en el ámbito estudiantil. Hablamos del Profesor José Luis Masci a quien encontramos noches pasadas en oportunidad de la entrega de premios de la Liga de fútbol Comercial.

¿Un año más al servicio de la Liga Comercial?

“Y si, estoy dando una mano desde hace tres o cuatro temporadas. Estoy con un grupo de amigos y colaborando en lo que venga para que esta Liga sea cada vez más grande”

¿De salud como andamos “profe”?

“Bien gracias a Dios. No voy a negar que pasé por un trance difícil en lo que hace a mi salud, pero pude recuperarme y aquí estoy con estos amigos”.

¿Sin duda que fue campeón el mejor equipo del año?

“En una final, uno tiene que ganar y el otro perder, aún sea por la vía de los tiros penales. Pero lo que no podemos dejar de lado es que llegaron a esta instancia los dos mejores equipos de la temporada. Los dos merecían ser los campeones, pero en estos casos hay lugar para uno solo y ese fue el V.J. 24 horas”.

¿Algo que hayan visto mal y que se necesite cambiar?

“Para seguir mejorando siempre hay algo que cambiar. No podemos quedarnos con el “molde” de este año, siempre habrá algo para mejorar”

¿Como terminaron los restantes puestos en la general?.

“El campeón ya se sabe fue la gente de V.J, el vice campeonato para la Pinturería, el tercer lugar para Dale Verde y el cuarto lugar en la entrega de Trofeos fue para La Academia”.

¿El goleador de la temporada?

El jugador más efectivo premiado fue Franco Rodriguez que pertenece a Dale Verde”.

¿Si les hablan para seguir una temporada más?

“Primero que hablen con el presidente. Eso no lo hemos hablado entre nosotros y en lo personal ni lo había pensado como ya lo dijo en nota anterior el vice presidente”.

-¡¡Felices fiestas!!

“Igual para ustedes y toda la gente del Diario”