Apelación de Ferro Carril en OFI, potencia las dudas en la “A” a tres fechas del final

El Tribunal Arbitral de la Liga Salteña de Fútbol, decidió avalar a Ceibal, que reclamó los puntos ante Ferro Carril, cuando jugaron en el Parque Rufino Araújo y empataron 0 a 0. Ferro Carril planteó recurso de apelación ante el Tribunal supremo de la Organización del Fútbol del Interior.

En la víspera en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, se dio lectura a la nota del Tribunal de OFI, imponiendo a su par “naranjero” del contenido del reclamo de Ferro.

Ahora sobreviene una nueva instancia: respuesta a OFI con el amparo de argumentos que lo llevaron a darle la razón a Ceibal. Tras ello, el Tribunal del organismo rector se pronunciará, ratificando o variando la decisión de entonces. Todo ello puede implicar no menos de 20 días y un máximo de 30. Por lo tanto, sobre la Liga se cierne un manto de interrogantes.

LA CLAVE DEL FUTURO

Todo radica en saber en los puntos que generan Ferro Carril y Ceibal en las tres fechas que restan, si se despegan o no de River. Puede plantearse que el fallo de OFI no impacte en la tabla. Pero si gravitase de hecho, la tercera rueda por la corona de Campeón Salteño 2016, NO PODRÁ INICIARSE.

A todo esto ayer en el Consejo, un aspecto para tener en cuenta y que también es clave de futuro inmediato: si el domingo el fútbol se suspende por inclemencias del tiempo, el traslado para el miércoles 26, con los partidos a iniciarse a las 20 hs el preliminar y a las 22 hs el de fondo. Se jugará en el Pârque Dickinson y en Nacional. La interrogante es si el Parque Carlos Ambrosoni, es avalado en función de la potencia lumínica. Comisión de Field, evaluará.

LA HORA DE LA RESERVA

En la fecha que pasó: Gladiador 3 Salto Nuevo 1, Universitario 4 River Plate 2, Ferro Carril 6 Fénix 1, Salto Uruguay 3 Nacional 2 y Ceibal 2 Saladero 2.

Tras los resultados y clasificación final, Ferro Carril y Salto Uruguay jugarán la final el próximo lunes a las 20 horas en campo de juego de Nacional.

En el caso de Ferro Carril en una fase sumó 25 puntos y Salto Uruguay 20. Fueron segundos, respectivamente, Universitario con 24 puntos y Ceibal con 19.

ELLOS, LOS SANCIONADOS

Desde el Tribunal de Penas de la Liga Salteña, estos pronunciamientos para tener en cuenta: Julio Gómez (Progreso) 4, Ricardo Rodríguez Muguerza (delegado de River Plate) 3, Mauricio Trinidad (Gladiador) 1, Ignacio Bueno (Salto Uruguay) 1, Henry Píriz (DT de Saladero) 1 y Federico Torres (River Plate) 3. Domingo sin fútbol, el que pasó y sin jugadores con destino al Tribunal a nivel de la “A”. pero si de Reservas se trata.

TIGRE: LOS FOCOS PARA LA CANCHA

La nota remitida desde Tigre Fútbol Club, aludiendo a la necesidad de obtener 30 focos para su cancha.

Hay que tener en cuenta que una tormenta del año 2014, tiró literalmente abajo las columnas y tras ello desde la Intendencia, mano tendida para restaurar. Pero los focos, como parte del objetivo: que la cancha vuelva a tenerlos. Se solicitó cooperación a la Liga.

LA NOTA DE ASDAF

La Asociación Salteña de Árbitros de Fútbol regularizó el contenido de la nota, solicitando la amnistía para su socio, Mario Araújo. Ahora la misma será derivada al Tribunal Arbitral, quien tendrá que expedirse: o concede la solicitud o ratifica el cumplimiento total de la pena impuesta.