Varias listas han sido impugnadas ante la Junta Electoral Departamental, así lo confirmaron a EL PUEBLO integrantes de la misma, cuando en las últimas horas de ayer, cerró el plazo para la presentación de las agrupaciones que querían participar de las elecciones internas del próximo domingo 30 de junio. “Hay gente que llega hasta nosotros a quejarse porque dicen que ni siquiera integran el Partido en el que figuran, pero nosotros, si ellos prestaron su firma, no podemos hacer nada, más que el hecho de que ellos vayan a quejarse al que les recogió la firma para participar de esa lista”, dijeron a este diario los informantes. Varios de los integrantes de las distintas listas que se han presentado hasta ayer 31 de mayo ante la Junta Electoral Departamental y que fueron validadas para poder dirimirse entre sí en la primera etapa del proceso electoral, manifestaron que “ellos no querían estar en esas agrupaciones, así como también sostienen que no pretendían integrar ni siquiera los partidos políticos”, dijeron a este diario funcionarios que desde las últimas horas atienden distintos reclamos. Por otro lado, fueron decenas de listas las que se presentaron para participar de la contienda del próximo 30 de junio, donde en los distintos partidos crece la expectativa para el desarrollo de la contienda. En Salto hay más de 104.000 personas habilitadas para votar que lo podrán hacer en poco más de 270 circuitos que serán instalados en los distintos rincones del departamento, y en los diferentes puntos de la ciudad. Desde hace algunos días, la Corte Electoral ha comenzado con la citación de los funcionarios públicos que deberán integrar las distintas mesas receptoras de votos, las que deben ser presididas en el mayor de los casos por escribanos públicos. El mes de junio que inicia hoy será intenso en cuanto a actividad electoral, ya que los distintos precandidatos empiezan a jugarse la chance de seguir camino al mes de octubre, donde se elegirá al parlamento y según los sondeos el 24 de noviembre recién se dilucidará quien será el próximo presidente de los uruguayos.