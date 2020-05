A la hora 17:30 de ayer, personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones, hasta Avenida Barbieri y calle Soca, donde se produjo un siniestro de tránsito, protagonizado por un auto marca Nissan, matriculado en ésta ciudad, conducido por una femenina mayor de edad, quien resultó ilesa, y una moto marca Yumbo, modelo GSII 125 c. c. , matriculada en la ciudad de Montevideo, conducida por un masculino, quien resultó lesionado. Concurrió una unidad de la emergencia móvil UCMS, cuyo médico de guardia asistió al motonetista, diagnosticándole en forma primaria: “Politraumatizado con pérdida de conocimiento”, siendo trasladado a la urgencia del Hospital Regional Salto. Asimismo y debido a prescripción médica, el lesionado no fue identificado, procediéndose a realizar una inspección ocular en el interior de un bolso que llevaba, donde se divisaron varios cogollos de marihuana, varias libretas de propiedad de diferentes motos, aproximadamente, una suma de $ 26.000 y entre prendas de vestir, varios envoltorios de sustancias prohibidas. Todo lo antes mencionado fue documentado por personal de Policía Científica. Se trabaja.