Del asalto habló todo el mundo, hasta el propietario del local Valhalla, una cervecería ubicada en la esquina de 8 de Octubre y Soca, hizo un vídeo por Facebook donde da a conocer su postura por la situación vivida esa noche, tanto para él, como para el personal del local y sobre todo para los clientes que sufrieron violencia y destrato de parte de los delincuentes. Los mismos ingresaron sobre las doce de la noche al local disfrazados con caretas y armas de fuego, obligando a todos a tirarse al suelo, golpeando a varios de los presentes y hurtándoles sus celulares y billetera. Según informó la Policía el propietario del local, manifestó que eran tres los malvivientes con los rostros cubiertos y con armas de fuego que ingresaron al local, hurtando la recaudación; a cinco clientes que se encontraban en el local les sustrajeron dinero, billeteras con documentos y sus respectivos celulares, retirándose a pie. Si bien no hubo personas lesionadas y no se efectuaron detonaciones, el mal momento lo tuvieron. La Policía realizó intensas recorridas en la zona, pero no hubo caso con los delincuentes.

Rapiña con adolescente lesionado

Este caso fue terrible, ocurrió ayer a las 7:26 de la mañana aproximadamente, la Policía indagó ya en el Hospital a un hombre mayor de edad, quien trasladó a su hijo adolescente, quien narró que se desplazaba por la vía pública camino al liceo y en el cruce de la avenida Rodó y Guaraní fue abordado por dos individuos quienes tras amenazarlo con un cuchillo le sustrajeron un reloj pulsera y al retirarse lo lesionan de un puntazo en la zona del pecho. El joven fue visto por un médico que le diagnosticó “herida corto punzante en cara anterior de hemitórax izquierdo, pasa a rayos” y lo dio de alta pero sobre las 11 de la mañana la víctima ingresó nuevamente al nosocomio quedando internado en CTI en estado grave.