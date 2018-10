Una nueva fecha en la divisional “C” se está cumpliendo entre el pasado viernes, anoche y se completarán los 6 encuentros de la fecha (8) el próximo martes 23.

Estos fueron los primeros resultados.

Estadio DICKINSON

-Viernes 19

Palomar (6) Huracán (1)

Arsenal (2) Parque Solari (0).

-Sábado 20 de Octubre.

Lazareto (2) Rodó (1)

Peñarol () Florida ()

-Para el martes 23 de Octubre

Hora 19.15 Defensor – Barcelona (J. Rivero)

Hora 21.15 Almagro – Quinta Avenida (Walter Araujo)

Los parciales de Defensor y Quinta Avenida deben ingresar a la Tribuna España. Los de Almagro y Barcelona a la Tribuna Irazoqui.

>LAZARETO ALGO MÁS y 2 a 1

En las previas Lazareto era algo más que Rodó y tenía que ganarle bien. Le ganó pero tuvo que trabajar más de lo previsto ya que Rodó en la primera parte le jugó de igual a igual especialmente en lo que hace a defenderse al punto que en varios pasajes le vimos trabajar un 5-4-1 o aparecían dos delanteros cuando intentó atacar. No hubo goles en el primer tiempo y quedaba la duda si en el complemento le responderían los físicos a la gente de la Avda Rodó.

-En el segundo tiempo Lazareto fue por la apertura del marcador y lo consiguió a los 8 minutos mediante un remate penal que ejecutó Sergio Alaxio. Se pensó que ese gol tranquilizaría a los “rojinegros” pero el que mejoró fue Rodó y aprovechando ventajas que daba la defensa de Lazareto llegó al empate a los 32 minutos por intermedio de Daniel Ramos. Minutos finales al “todo o nada” para ambos, Lazareto se apuró cuando tuvo la pelota y eso le quitó posibilidades y tranquilidad, pero a tres minutos del final Enrique De Matto anotó en jugada personal recepcionando un pase de su arquero. Ganó Lazareto, le costó más de lo previsto. Meritorio el trabajo de Rodó.

-El mejor de la cancha: Gallino.

-El mejor de Rodó: el golero De Cuadro.

>FLORIDA (3) PEÑAROL (2)

En el partido de fondo Peñarol y Florida. Rivales de barrio por puntos vitales. El “aurinegro” para mantener el primer puesto de las posiciones que estaba en manos de Arsenal. Un comienzo parejo, Florida se mostró seguro en la marca y Peñarol queriendo la apertura y la consiguió a los 14 minutos por intermedio de Diego Peralta (ex Ferro Carril). Pero Florida no se puso nervioso, fué propuso ofensivamente, fue buscó y a los 20 aprovechó que la defensa “aurinegra” se quedó parada y Alfredo Rodríguez anotó el empate. El partido tomó un trámite intenso, los dos aportaban fútbol y ganas de nuevos goles. Florida tenía la pelota pero no trascendía, pero cuando Peñarol llegaba sobre la valla rival mostraba mayor efectividad y chances de gol pero no concretaba y la primera parte finalizó empatada 1 a 1.

-El segundo tiempo a pleno y a los 10 minutos la sorpresa del partido. Se quedó la defensa de Peñarol y Jhonatan Rodríguez puso el segundo gol para los “amarillos”. Florida 2 a 1 y Peñarol que perdía el primer lugar de las posiciones. Pero había más. El mismo jugador a los 22 en jugada de alto nivel logró el tercero para Florida y Peñarol que se ponía nervioso y cada cual intentaba hacer por si solo lo que no podía en forma colectiva. Y en los minutos finales Florida hizo correr el reloj, Peñarol pudo achicar diferencias por intermedio de Michael Barrios y el “amarillo” bajó se defendió y los últimos minutos fueron tremendos. Ganó Florida y puso emociones hasta el mismo final. Del partido.

-El mejor de la cancha: Jhonatan Rodríguez.

-El mejor de Peñarol: Zunini.

-FECHA (9)

Peñarol – Defensor

Quinta Avenida – Palomar.

Parque Solari – Lazareto.

Arsenal – Huracán.

Barcelona – Almagro.

Rodó – Florida.