Está anunciada, en los próximos días, la llegada a Uruguay de un barco con capacidad de cargar 40 toneladas para la exportación de soja, a fin de enviar la leguminosa a China. En el transcurso del mes arribarán dos barcos más con destinos China y Europa, informó el Director de Servicios Agrícolas, Ing. Agr. Federico Montes. El promedio estimado de cosecha será de 3,3 millones de toneladas en 1,2 millones de hectáreas.

En entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional, Montes confirmó que los datos sobre la cosecha de soja revelan que la producción “viene a buen ritmo”, sobre todo en el litoral norte, donde ya comenzó. La semana próxima empezarán a levantar la leguminosa en campos de Soriano y Río Negro, departamentos donde se encuentran los mayores volúmenes.

El promedio estimado de cosecha es de 3,3 millones de toneladas en un área de 1,2 millones de hectáreas. Según consideró el funcionario, la producción es de muy buena calidad.

“Para la exportación ya está anunciado un primer barco para los próximos días, que tiene como destino China, a lo que se debe agregar dos barcos más previstos para el mes de abril, que tienen como destino el país asiático más Europa. Cada barco lleva entre 35.000 y 40.000 toneladas de carga de soja”, indicó.

“China, por lejos, será el principal destino del producto, seguido por la Unión Europea y Rusia, que apuntalan en los cierres de negocios. La dinámica comercial es muy ágil en una zafra breve, de dos meses, y los exportadores irán visualizando el mejor destino para enviar sus productos”, agregó. También remarcó que el clima ha sido “muy bueno” y ya no se necesitan lluvias, por lo que la sanidad, de no venir algún elemento climático extremo, será interesantísima. Montes dijo que el sector genera mano de obra directa para unas 14.000 personas, cifra que se debe multiplicar varias veces si se considera el trabajo indirecto. “Circular el país y ver lo que mueve la agricultura es ejemplo de ello, donde los almacenes, negocios, hotelería están funcionando”, expresó el jerarca, quien subrayó que casi no queda stock disponible de la zafra anterior.

Respecto al protocolo nuevo firmado con China, afirmó que garantiza el comercio a todos los eslabones de la cadena productiva. “Esto fue visto con buenos ojos por parte de los productores en las reuniones que mantuvimos la semana pasada, lo que brindó calma y tranquilidad luego de haber entendido el alcance del protocolo. No hay dudas de que es una mejor opción que no tenerlo y quedar a la intemperie bajo otras reglamentaciones”, reflexionó.