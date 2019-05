La justicia determinó que propietario de automotora de donde delincuentes se llevaron el coche, sabía todo

La Fiscalía difundió los detalles de cómo ocurrió el robo de la recaudación en las Termas del Daymán

Fiscalía publicó dictamen por el cual solicitó la imputación de tres personas, entre ellos el propietario de una automotora y uno de sus empleados, además de otro sujeto por el asalto a Termas del Daymán. Habría un cuarto implicado que por ahora está prófugo. Con estas tres personas, ahora son cinco los formalizados por el robo a las Termas del Daymán.

La Fiscalía General de la Nación subió el dictamen a su página web el martes 30 en horas de la noche. Momento después de haberse cumplido la instancia judicial. Allí dicen que K.A.D.M, fue detenido por sospechoso de un delito de asociación para delinquir especialmente agravado en concurso fuera de la reiteración (quiere decir conjuntamente y en una sola vez) con un delito de copamiento (rapiña con privación de libertad). Que también J.A.P.C. y de S.M.P.M por haber cometido un delito de encubrimiento, en el robo a Termas de Daymán.

La Fiscalía dice que los imputados fueron detenidos el lunes 29, dos de ellos, a las cinco y media de la tarde simultáneamente y el otro dos horas después.

HECHOS

En el transcurso del mes de abril, D. M., O., D. M. y otro masculino que aún no fue habido, acordaron entre sí, asociarse a los efectos de apoderarse del dinero producto de la recaudación de la venta de entradas de Semana de Turismo de las Termas de Daymán. A dichos efectos se planificó el atraco, que implicaba reducir a los funcionarios municipales, mediante amenazas y el empleo de armas de fuego, trasladándose hasta el lugar en un vehículo (que finalmente resultó ser un Toyota, modelo Carina, matrícula de Salto).

El domingo 21 de abril, próximo a las 23 horas, el coimputado O. retira el vehículo indicado previamente y conduciendo el mismo, pasa a buscar al coimputado D. M. – ambos funcionarios policiales con cuatro (4) y siete (7) años de servicio en la institución policial, respectivamente. Ambos continúan la marcha, hasta que en la intersección de avenida Wilson Ferreira Aldunate y Juan H. Paiva suben al imputado D. y al otro masculino ahora prófugo y finalmente los cuatro se dirigen en el automóvil por ruta 3 al sur hasta “Termas de Daymán”. Luego de arribar, estacionaron el vehículo en una zona alejada y próxima al Río Daymán.

En determinado momento, O. le solicita el teléfono celular a D. M. y se comunica a través del mismo habló con el imputado P., a los efectos de que le informe si en el horario en el que O. se encontraba en el centro termal, se dirigió algún móvil policial hacia dicho centro; no surgiendo hasta el momento acreditado que P. tuviera conocimiento del motivo de dicha solicitud (en tanto O. también revestía la calidad de funcionario policial). (Luego de que el hecho delictivo tomara estado público, el coimputado P. en ningún momento denunció dicha situación a la autoridad policial).

Seguidamente se realizan tareas de vigilancia respecto del centro termal y los funcionarios municipales hasta que, aproximadamente a las 4:30, los 4 ingresan por los fondos del parque termal con ropas oscuras, encapuchados, con los rostros cubiertos con pasamontañas y guantes (3 de ellos con guantes de látex y otro con un guante tipo motociclista), portando dos “uñas” y armas de fuego (revólver), con excepción del imputado D. (quien portaba un arma que al momento no se ha podido determinar fehacientemente si se trató de un arma de fuego). Inmediatamente, exhibiendo las armas de fuego y mediante amenazas reducen a tres de los funcionarios municipales que se encontraban en el lugar, a quienes le ordenan que se arrojen al piso, haciéndoles saber que se trataba de un asalto y proceden a maniatarlos en manos y pies, utilizando precintos, cordones y cinta adhesiva ancha y les preguntaron donde se encontraban los demás funcionarios. D. se encargó de mantener vigiladas a las víctimas.

Una vez recibida la respuesta, los imputados se dirigen al lugar donde se encontraban los otros dos funcionarios y mediante amenazas los trasladan y dejan a todos juntos, maniatados y vigilados. Luego de romper algunas de las cámaras de videovigilancia exteriores de dicho centro termal, el imputado D. M., portando una uña, ingresa a la boletería, conjuntamente con O. y a continuación, se dirigen hacia otra de las dependencias administrativas en la que nuevamente el imputado D. M., mediante presión con una uña, ingresa acompañado por dos de los otros y allí se apoderan con sustracción de una bolsa con dinero, la que se encontraba en el interior de una caja de seguridad.

Seguidamente, colocan la caja fuerte en un carro del centro termal para transportar reposeras y trasladan dicho carro hacia un portón trasero del parque termal. D. M. acerca el vehículo hacia donde se encontraba el carro y cargan la caja en el baúl. Inmediatamente se suben los cuatro al vehículo; O. (como conductor), D. M. como acompañante y D. en el asiento trasero conjuntamente con el cuarto integrante y regresan a la ciudad por Ruta 3 al Norte, rodean el perímetro de la ciudad e ingresan a la misma por zona de Salto Grande.

En la casa del imputado D. M, cuentan el total del dinero, lo que arrojó una suma que de acuerdo a lo denunciado fue estimada en $ 1:650.552.00 (un millón seiscientos cincuenta mil quinientos cincuenta y dos pesos uruguayos), U$$ 420 (cuatrocientos veinte dólares americanos) y $ 220 (doscientos veinte pesos argentinos) en billetes y monedas de diversa denominación y se dividen la suma en partes aproximadamente iguales; no surgiendo acreditado hasta el momento que D. haya recibido dinero de parte de los coautores por su participación. Las víctimas no resultaron lesionadas y el automóvil fue ubicado en la automotora “Ale Pérez” de la que uno de sus dueños es el coimputado J P. Al arribo de la Fiscalía y de personal de Policía Científica dicho automotor ya había sido lavado y aspirado, lo cual estorbó y perjudicó la investigación y la persecución criminal a cargo de esta Fiscalía, eliminándose la posibilidad de obtener rastros biológicos que hubieran permitido obtener muestras de ADN, por lo cual ayudó a asegurar el resultado del delito.